Blomsterkrans stjålet: – Vi håper den kommer til rette

For rundt to uker siden ble blomsterkransen på bildet stjålet fra Romsøes Conditori på Stokka.

Daglig leder, Renate Meling, synes det er synd at noen har tatt blomsterkransen.

– Det har blitt lagt ned mye tid og penger i å lage denne, og vi er veldig glad i den, sier Meling til RA.

Blomsterkransen er laget av plastblomster, og var spikret og bundet godt fast. Hun mener det er umulig at vinden har tatt kransen.

MISSING 🌸🌿🌼🌱🌺🌿🌻🌱🌷 Blomsterkransen på Stokka ble stjålet for litt over en uke siden. Vi savner den veldig og utlover... Posted by Romsøes Conditori on Friday, October 8, 2021

Tyveriet er politianmeldt, og Romsøes Conditori har publisert en etterlysning på Facebook hvor de utlover en dusør til de som hjelper å få blomsterkransen tilbake.

– Vi har fått masse tilbakemeldinger på at gjester synes at blomsterkransen er kjempefin, og at de føler seg velkommen. De fleste er superfornøyd med den, og synes det er steinkoselig, forklarer Meling.

Hun forteller at det gikk et par dager før de innså at det var snakk om et tyveri.

– Vi hadde diskutert at vi snart måtte ta den ned, fordi det begynte å bli høst ute, og at vi skulle pynte mer til høst, og jul etter hvert. Dagen etterpå når vi kom på jobb var den tatt ned. Vi trodde kanskje det var de som eier konditoriet som hadde fått med seg at vi skulle ta den ned, som hadde gjort det. Men hun kom innom noen dager etterpå spurte hun om vi hadde tatt blomsterkransen ned, og det var da vi skjønte det, forklarer Meling.

Planen var å ta blomsterkransen fram igjen til neste vår/sommer.

– Håper folk holder øynene åpne

Hun synes det høres merkelig ut at noen skal kunne løpe rundt i gaten med en blomsterkrans på 4–5 meter, uten at noen har sett det. Eventuelt tror hun den må ha blitt tatt med rett i en bil.

– Det er det vi sitter igjen med. Det er veldig trist at den forsvinner. Det har blitt brukt mye tid på den, og gjestene synes den er knallkjekk. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, sier Meling.

De har ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger på etterlysningen enda, men flere kunder har sagt de skal følge med og holde øynene åpne.

– Det håper vi flere kan gjøre etter saken blir omtalt i mediene også, sier Meling.

Hun påpeker at de ikke har opplevd tyveri inne, men at det skjer at folk tar med seg en blomst fra pynten på utsiden i ny og ne.

– Det er jo irriterende når vi har pyntet og laget det fint, at det er ting som forsvinner. Da må vi kjøpe nye blomster og pynte på ny. Det er dumt at folk holder helsilken med ting utenfor når vi bruker mye tid på å få det til å se fint ut.

Nå krysser hun fingrene for at blomsterkransen kommer til rette.

