Olav «Viking» Nilsen er død, 79 år gammel. Med hans bortgang, har Viking mistet ett av sine største navn – både som fotballspiller og medmenneske. Olav Nilsen var i all sin ferd en hedersmann som visste hva han ville – og hvor han ville. Tross sin strålende karriere på fotballbanen, ble han aldri høy – verken på seg selv eller på pærå. Kanskje fordi han alltid husket morens ord da han debuterte på A-laget: «Du må kje ble tosjen, Olav…»

Fotballsesongen 1959 sitter fortsatt i mitt minne. Den er et eksempel på at sorgen og gleden kan vandre til hope også på fotballbanen. Vikings dominerende strateg og indreløper den gang, Håkon Kindervåg, brakk foten, og det var et brudd som skulle vise seg å bli fatalt. Foten måtte amputeres.

Dermed oppsto et problem for de tre bolde menn i Vikings uttakingskomite: Hvem skulle overta – ikke bare veteranens drakt – men også hans sentrale plass i Vikings angrep? Håkon Kindervåg var både tilrettelegger og avslutter, og sto svært sentralt i Vikings spillestil.

Ledelsen kastet sine blikk mot junioravdelingen og oppdaget at der ruvet virkelig en 17-åring fra Roaldsøy., Olav Nilsen. Han kom på A-laget, han ble sett – både av publikum og landslagsledelse – og vant. Året 1959 skulle utvikle seg til å bli en cupmessig triumfferd for de hvite og blå. Og det med to A-lagsdebuterende tenåringer som sentrale spillere i lagmaskinen, Olav Nilsen og den to år eldre Gustav Hulth.

I semifinalen fikk Viking hjemmekamp mot Odd. Det ble et oppgjør som avisene kalte for en «fotball- og folkefest». Det var ingen tvil om hvilket lag som var det beste. Vikings samspilte lag, stoppet kontant alle Odds forsøk på soloprestasjoner. Da sluttsignalet lød, hadde Viking scoret 4 ganger, og uten at Odd hadde vært i nærheten av en redusering.

Den kjente fotballdommeren, Egil M. Bøe, var også fotballskribent i «Rogalands Avis» og han oppsummerte Olavs innsats slik: «I løperrekken var det den 17 år gamle Olav Nilsen om spilte hovedrollen, og som var en meget nyttig spiller for sitt lag. Han var sjelen i de fleste angrep, og avsluttet sin flotte kamp med en mønsterscoring».

Den som kanskje var gladest i Vikingleiren, var oppmannen og den tidligere keeperkjempen Torgeir Torgersen. Tolv år etter at han spilte cupfinale mot Skeid i Bergen, satt Torgersen på benken som reserve for Sverre Andersen. Torgeir Torgersen var heller ikke i tvil om hva som var semifinalens høydepunkt: de to tenåringenes flotte innsats. Eller som Torgersen sa det: «Olav Nilsen fikk boltre seg. Han har gledet oss mange ganger, men denne kampen ble hans virkelige gjennombrudd. Det var også meget gledelig å se at den andre unggutten, Gustav Hulth, klarte seg så fint foran hjemmepublikummet».

Viking vant for øvrige cupfinalen mot Sandefjord, men uten at den kampen ble en like od fotballkamp som smifinalen. Til gjengjeld ble mottakelsen av cupheltene i Stavanger storveis. Senere skulle Olav Nilsen glede fotballpublikummet gjennom mange år, og enda flere kamper. Han ble aldri proff-spiller selv om han fikk sine tilbud, blant andre fra Glasgow Rangers. Han holdt seg til det nære - selv om han gjerne ferierte i Puerto Rico på Gran Canaria.

Selv om han spilte en fremtredende rolle med Vikingdrakten, var han privat en beskjeden kar - utenom den nære kretsen. Mange vil huske at han trente Viking en sesong etter at han la opp. Færre har nok notert seg at også trente Sunde i noen sesonger. Det mente han var noe han skylte bydelsklubben siden hans avkom hadde vært en del av det klubbmiljøet.

At han også alltid fremhevet Svein Kvia som den beste Viking-spilleren, sier også sitt om den spilleren som har risset sitt navn med versaler inn i den norske fotballhistorien.