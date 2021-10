Utbygger ønsker å rive to trehus for å bygge om hele kvartalet til blant annet hotell. Utvalg for by- og samfunnsutvikling fattet ikke vedtak om å verne husene i den førte politiske behandlingen. I den andre fattet de vedtak om å bevare likevel. Utbygger kritiserer politikerne for å endre spillereglene. Thomas Bendiksen (MDG) mener utbygger burde sett de politiske signalene om å bevare. (Stein Roger Fossmo)