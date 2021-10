Tengs-saken: Jobber med å sikre digitale kontoer

Sørvest politidistrikt skulle onsdag gjennomføre et nytt avhør av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Avhøret er utsatt.

– Det er en udramatisk utsettelse og dreier seg om forhold jeg ikke vil gå konkret inn på. Det handler om organisering. Det skal passe for flere, og det ligger ingen dramatikk i det, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

Det er per nå ikke fastsatt ny dato for avhøret, men politiadvokaten forteller avisa at det skal finne sted i løpet av de nærmeste dagene.

Politiet jobber for fullt med etterforskningen av saken. Så langt er om lag 30 personer blitt avhørt, og Soma forteller til Dagbladet at de tar daglige vitneavhør.

I fengslingskjennelsen fra Gulating lagmannsrett framgår det at drapssiktede oppga feil opplysninger om passord til digitale kontoer. Politiet anser sikring av disse kontoene som sentralt i etterforskningen.

– Vi jobber med å gjennomgå innholdet der. Noen kontoer ønsker vi å sikre innholdet på, og vi er i ferd med å gjøre oss kjent med dette innholdet og kontoene. Uriktige passord har blitt gitt til enkelte kontoer, og vi jobber nå videre for å få tilgang til disse, sier Soma.

Siktedes forsvarer, advokat Stian Bråstein, avviser at klienten har oppgitt feil passord med vilje, og at siktede ønsker å være behjelpelig for ikke å bremse etterforskningen.

