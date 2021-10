Da konserndirektøren for produksjon i Nortura kom for å gi beskjeden om at 68 kjøttskjærere på Nortura Forus mister jobben i 2023, ble hun møtt av ansatte som markerte sin misnøye. Kuttet på Forus styrebehandler konsernledelsens innstilling 18. og 19. oktober. (Privat)