Boligprisene opp i september - så mye har de økt det siste året

Boligprisene i Stavanger (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) steg med 0,3 prosent i september. Korrigert for sesongjusteringer steg prisene med 0,7 prosent. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+ 0,5), Oslo (+ 0,2) og Bergen (- 0,1).

Opp 9,4 på ett år

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 9,4 prosent.

Det er sterkere enn i Trondheim (+9,2 prosent), Bergen (+8,6 prosent), og Oslo (+7,2 prosent).

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier han.

– Uavhengig høyere rente, så er prisutviklingen over hele landet avtakende, og boligmarkedet følger nå normalt konjunkturforløp, noe markedet ikke gjorde i 2020. Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

7,3 prosent flere boliger solgt

Det har i september blitt solgt 555 boliger i Stavanger Det er 7,3 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 4205 boliger. Det er 16,3 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i september blitt lagt ut 552 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 3,4 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 4473 boliger for salg. Det er 14,6 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

3,52 millioner er snittboligen

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 38 dager. Det er tregere enn resten av landet som hadde en gjennomsnittlig salgstid på 35 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.520.000 kroner.

