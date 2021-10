Hvem mener du er Årets frivillig?

Stavanger kommune ønsker kandidater til prisen Årets frivillig. Fristen for å foreslå kandidater er 1. november. Her kan du sende inn din kandidat.

Årets frivillig deles ut på FN sin internasjonale dag for frivillig arbeid, 5. desember.

Prisen kan deles ut til én eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Stavanger som gjør en innsats for medmennesker i kommunen.

Vinneren får 25.000 kroner, som er øremerka formålet som prisvinneren er opptatt av.

Det er tredje gang prisen deles ut. I 2019 vant Bjørn Harald Lye for sin brede innsats i Stavanger Røde Kors. I fjor var det Superlekene Stavanger som vant, for arbeidet med å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

