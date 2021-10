De er Årets bakeri 2021

Bakeriet vant konkurransen med 18 andre bakerier fra hele landet.

Prisen ble delt ut i vinnerbakeriet fredag med bakeriorganisasjonens ledelse og Strand kommunes varaordfører til stede. Prisen deles ut i regi av Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF).

– Dette betyr utrolig mye for oss og jeg vil rette en stor takk til en fantastisk gjeng med ansatte og trofaste kunder som har backet oss under hele pandemien. Dette ble en helt fantastisk dag, sa en rørt og glad Gunvor Fiskå like etter utdelingen.

Derfor vant bakeriet

I juryens begrunnelse heter det følgende: Det var ikke noe enkelt valg å kåre årets vinner. Likevel ser vi at kandidaten utmerker seg med et kontinuerlig fokus over lang tid som går på å utvikle fagkompetanse i alle ledd i hele bakeriet.

Bakeriet har siden 1994 utdannet 21 bakere og konditorer, og alle ansatte i produksjonen har svennebrev i dag. I tillegg har bakeriet to faglærte kokker og har nå også en lærling innenfor butikkfaget. Å ta imot praksiselever er en selvfølge, og bakeriet er også opptatt av å være en arbeidsplass for skoleungdom. De er framtidens ansatte i bransjen!

Daglig leder uttrykker følgende: Summen av denne gjengen er helt fantastisk, og vi har et fantastisk miljø.

Juryen forstår godt at det skapes et godt arbeidsklima med så ukuelig tro på at fagkompetanse skaper en spennende arbeidshverdag. Det at de ansatte stadig får delta på ulike fagkurs, blir involvert i produktutvikling og engasjeres i ulike konkurranser bidrar også sterkt til dette.

Lokalt samarbeid

I tillegg ser bakeriet nytten av å samarbeide med andre lokale aktører, og er også synlig på regionale arrangement.

Dermed kan vi med stolthet si at dette bakeriet jobber på en framtidsrettet, samfunnsengasjert og bærekraftig måte; tar ansvar for utvikling av framtidens fagfolk, løfter fram de som trenger god tilrettelegging i arbeidslivet og bidrar lokalt. Bakeriet jobber også for å bli miljøsertifisert.

Juryen legger spesielt merke til at i tillegg til å jobbe veldig seriøst og målrettet med utvikling av egen fagkompetanse, bruker også ledelsen tid på å formidle sin kompetanse videre bransjen. Dette er samfunnsengasjement på høyt hold, og vi tror at akkurat dette bakeriet vil være en attraktiv arbeidsplass også i framtiden.

Vinneren av Årets bakeri 2021 har virkelig gjennom sitt store engasjement for fagkompetanse klart å bygge en solid bedrift som nå investerer for framtidig vekst og utvikling. De bør være et godt eksempel for mange i bransjen! Med dette har vi den glede og ære å kåre Ryfylke Bakeri & Konditori som en verdig vinner av Årets Bakeri 2021.

Disse var nominert og kvalifisert i Årets Bakeri 2021:

Bakar Jon (Coop Nordvest), Byrkjelo

Bakerinnen AS, Harstad

Boulangerie M AS, Oslo

Braud Bakeri (Braud Digernes AS), Skodje

Fole Godt Molde AS, Molde

Grim Bakeri & Konditori AS, Kristiansand

Harmoni Håndverksbakeri AS, Porsgrunn

Harstadbotn Bakeri & Konditori AS, Harstad

Hevd (Frati AS), Trondheim

Ikke bare brød, Porsgrunn

Ingelsrud Konditori AS, Magnor

Kolonihagen Bakeri AS, Oslo

Marcussen Eftf. AS, Stokke

Mesterbakeren AS (Avdeling Sem), Sem

Mikrobakeriet AS, Sandefjord

Ryfylke Bakeri og Konditori AS, Jørpeland

Sirkus Renaa AS, Stavanger

Solung Mat & The Cakemakers (Atico AS), Flisa

W.B. Samson AS, Oslo