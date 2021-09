Vil fengsle Tengs-siktet i fire nye uker

Politiet sender onsdag Sør Rogaland tingrett begjæring om forlenget varetektsfengsling av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Politiet ber om at siktede varetektsfengsles i ytterligere fire uker.

Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Det er faren for at siktede kan forspille bevis ved en eventuell løslatelse som begrunner behovet for fortsatt varetekt. Politiet mener også at det fremdeles foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede drepte Birgitte Tengs, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Siktede nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs, og drapet på Tina Jørgensen, som han også er mistenkt for.