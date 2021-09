Nekter straffskyld for dobbeltdrap i Stavanger

Mannen er tiltalt for dobbeltdrap etter ekskonen i 20-årene ble funnet drept 24. juni i fjor sammen med en mann i 30-årene som var kvinnens nye kjæreste. Da rettssaken startet i Stavanger tirsdag nektet den tiltalte 43-åringen straffskyld for drapene og for de andre forholdene i tiltalen, blant annet at han forut for drapene skal ha truet ekskonen på livet, skriver Stavanger Aftenblad.

Både den tiltalte og de to drepte var kommet til Norge som syriske asylsøkere.

Mannen varslet selv politiet etter drapene natt til 24. juni og erkjente at han hadde knivstukket mannen, men var mindre tydelig på om han hadde drept ekskonen. I forkant av rettssaken snudde imidlertid mannen helt under et nytt avhør og hevdet at en annen, navngitt person, hadde utført drapene og bedt ham ta på seg skylden.

Denne forklaringen fester imidlertid ikke påtalemyndigheten særlig lit til. Aktor Folke Åmlid anførte i retten at påtalemyndigheten mener ære er motivet for drapene, og at det kan bevises ut over rimelig tvil at det er tiltalte som har utført handlingene. Mannen vurdert av sakkyndige som har slått fast at han ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Det er satt av fem dager til behandling av saken i retten.

