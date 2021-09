Setter opp boliglånsrenten

Det melder SpareBank 1 SR-Bank i en pressemelding mandag.

Endringene skjer som følge av økte kostnader på innlån til banken.

– Når økonomien normaliserer seg, da stiger også rentene fra det historisk lave nivået vi har hatt under koronapandemien. De siste månedene har pengemarkedsrenten steget, slik at også bankens kostnader for innlån er blitt høyere. Vi justerer derfor rentene, men skal fortsatt være konkurransedyktige framover, sier Jan Friestad, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank, i pressemeldingen.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 29. september 2021 for nye lån, og fra 9. november for eksisterende lån.