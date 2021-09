Klar for åpning av «Slottet» i Sirdal

Restauranten er bygget på et utsiktspunkt av de sjeldne og tuftet på lokale tradisjoner, ifølge eier, grunneier og utbygger, sirdølen Torfinn Arne Nesset (70).

Restauranten blir et sted både bygdefolk og hyttefolk tilbys helt spesielle natur- og matopplevelser, ifølge en pressemelding.

– Å bygge en restaurant her er en gammel drøm jeg har hatt helt siden jeg som ung satt her sammen med far, sier Nesset.

– Her skulle vi ha bygd noe, sa far min. Nå rakk han dessverre aldri det, derfor er det ekstra godt for meg å rekke det, sier han.

Utsiktspunktet der de to satt heter Slottet, derav navnet på restauranten.

Turmål

Den nyslåtte restauranteieren håper Slottet vil bli et turmål og en egen attraksjon der bygdefolk og byfolk kan få et felles samlingssted. Han vil at restauranten skal være en plass der gjestene kan få alt fra enkel turmat, vafler og kakao, til finere middager med eksklusive, kortreiste råvarer. Her satses det på det lokale som lam, ørret, ryper, sopp og bær – alt etter sesong.

– Vi har satt opp et spennende bygg, der naturen, historien og bygda er fundamentet. Det er flere restauranter i dalen, men ingen som denne. God mat på et fantastisk utsiktspunkt der det satses på kvalitet i alle ledd, understreker Nesset, som ønsker at Slottet skal få ord på seg for å levere det fineste fra fjellheimen.

Mange har allerede tatt kontakt for å bestille bord eller selskaper, ifølge pressemeldingen.

Restauranten, «Eteståvå», har 100 plasser, «Skjenkeståvå» 50 og «Bjødnehålå» har plass til 16. Åpningsdagene er torsdag til søndag året gjennom, i tillegg vil de holde åpent i alle dager høytider og ferier.

Torfinn Arne Nesset har knyttet til seg et godt lag med erfarne fagfolk. Øster-Hus er totalentreprenør. Tore Gjesteland har bidratt som restaurant- og konseptutvikler, med seg har han restauratør Lavrans Gjønnes. Iplan med Einar Salomonsen i spissen har stått for design, utforming og inventar, med Bico som leverandør. I tillegg har Sinneshyttå vært en viktig bidragsyter for prosjektet. June Hansen er tilsatt som restaurantsjef. Hun kommer fra jobben som restaurantsjef på Hurtigruten.