8012 besøkte årets Kapittelfestival

– For en uke det har vært, sier festivalsjef Siri Odfjell Risdal, i en pressemelding mandag.

– Det siste året har vi etter hvert blitt gode på smittevern, men det er jo ikke helt det samme å arrangere festival med avstand. Så da det ble klart at alle restriksjoner skulle opphøre lørdag, sto jubelen i taket her på Sølvberget. Det ble en uforglemmelig avslutning på årets festival, og det var godt å klemme en kollega igjen, sier Risdal.

Årets Kapittel har handlet om Hjem, et begrep som har fått fornyet aktualitet det siste året. Det ble et år med store kontraster for festivalsjefen, som måtte planlegge festivalen fra hjemmekontoret, men kunne avslutte den med folkefest. Og nå er tydeligvis folk lei av å sitte hjemme, for årets besøkstall endte på 8012 – til tross for halv publikumskapasitet de første tre dagene av festivalen.

– Det er vi godt fornøyde med. I 2019 hadde Kapittel besøksrekord med 12400 publikummere, i fjor var tallet naturlig nok halvert. Nå nærmer vi oss normalen igjen. Det skyldes selvsagt at vi kunne doble publikumskapasiteten det siste døgnet, men også at vi traff godt med program og tema. Og endelig kunne vi invitere skolene tilbake på Sølvberget, sier festivalsjefen.

3000 barn

I fjor måtte barneprogrammet Bokmerke foregå ute på skolene, men i år myldret det av barn og unge på Sølvberget. Over 3000 barn og ungdom har besøkt festivalen enten med klassen eller med familien.

Med 130 arrangementer fordelt på fem dager er det mange høydepunkt å se tilbake på, ifølge pressemeldingen.

Frode Grytten Beat Band løftet taket i Kinosal 1 da de åpnet festivalen onsdag kveld, selv om publikum da fortsatt måtte sitte fastmontert i stolene sine. Torsdag fikk en korona-stappfull sal møte den tyske stjerneforfatteren Judith Hermann, og fredag holdt Sumaya Jirde Ali et brennende aktuelt Kielland-foredrag. Og symbolsk nok ble den tyske temauken vi gjorde i samarbeid med Kåkå avsluttet med beskjeden om at muren ville falle på Kapittel.

Doblet kapasiteten

Fredag og lørdag ble det jobbet på spreng i kulissene for å gjøre Kapittel klar for gjenåpningen, og med flere billetter tilgjengelig ble Hjemmekontoret med Thomas Seltzer på Folken utsolgt to ganger.

– Det å lage festival under en pandemi har vært veldig krevende, og jeg er utrolig imponert av alle ansatte og frivillige på Sølvberget, som har snudd seg rundt og tatt alle utfordringer på strak arm. Og selv om noen få gjester måtte delta på skjerm i år også, blant annet Camilla Stoltenberg som plutselig fikk det travelt med å gjenåpne landet, ble ingen arrangementer avlyst i år. Det er vi stolte av, sier festivalsjefen.

– Kapittelfestivalen er et felles løft for hele organisasjonen på Sølvberget. Vi legger andre oppgaver til side og jobber sent og tidlig, skulder ved skulder med de frivillige som vi her helt avhengige av. Jeg er sliten og lykkelig, mett på gode opplevelser og fine forfattermøter. Byen trenger litteraturen. Vi er med på å bringe forfatterne og publikum sammen. Historiene som blir fortalt gjør oss klokere, sier bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg.

Nøkkeltall Kapittel 21 (Kapittel 20 i parentes):

Besøkstall: 8012 (6203)

Arrangementer: 130 (120)

Gjester: 150 (145)

Ansatte: 70

Frivillige: 80