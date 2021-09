Nå blir det gjenåpningsfest i Stavanger

– Dette har vi ventet lenge på. Jeg er glad det ligger grundige faglige anbefalinger bak regjeringens vedtak om gjenåpning, og at vi nå kan endelig kan gå tilbake til normalen igjen. Et enstemmig politisk flertall i kommunen er enige i at vi skal bruke litt midler på å arrangere en gjenåpningsfest. Jeg har nå bedt kommunedirektøren sette i gang sine folk på å planlegge dette, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Hun har ikke satt av noen dato for kommunens fest(er), og det er heller foreløpig ikke satt av et konkret beløp.

– Det må arbeidet til administrasjonen avgjøre. Vi ønsker naturligvis festen så tidlig som praktisk råd er, men samtidig er det viktig at det blir skikkelig kvalitet. Flere enkeltpersoner og organisasjoner har tatt kontakt med meg for å arrangere fester og eventer som markerer gjenåpningen. Rune Bjerga har tatt et initiativ som har fått stor respons. Jeg har bedt kommunedirektøren gå bredt ut i kultur- og eventmiljøet slik at det blir den festen byen fortjener, sier Nordtun.

Hun forklarer at kommunen må følge lovverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med pengestøtte for en kommunal fest. Hvor mye penger kommunen skal bruke på dette må politikerne ta stilling til med det første.

– Det blir nok mange private initiativ framover. Både kulturlivet, utelivet, idretten og mange andre har ventet lenge nå. Kommunen skal så godt som mulig legge til rette for slike initiativ, sier hun.

Ordføreren oppfordrer likevel folk til å ikke slippe seg helt tilbake til normalen før pandemien.

– Jeg synes pandemien har hjulpet oss alle til å bli mer oppmerksomme på at vi sprer sykdom lett til andre. Folk bør fortsatt huske å vaske seg med såpe oftere, nyse i albuen og holde avstand der det er mulig, spesielt når man kjenner symptomer på sykdom, sier Nessa Nordtun i pressemeldingen.









Mellomtittel h3

brødtekst





---

FAKTA

---