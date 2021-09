Dette er Rogalands rikeste

Øverst på Rogaland-listen og nummer 21 nasjonalt er Tore Lærdal, som ifølge Kapital har en formue på 10,70 milliarder kroner. Lærdal driver Laerdal Medical, som er en internasjonal leverandør av opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp og pasientsikkerhet, skriver Kapital. Det er Laerdal Medical som står bak de omdiskuterte nødrespiratorene regjeringen bestilte under koronakrisen.

På 144. plass finner vi IKM-gründeren Ståle Kyllingstad, som står oppført med en formue på 2,80 milliarder kroner. IKM-gruppen har over 2000 ansatte i 13 land. I tillegg til IKM Gruppen har Kyllingstad bygget opp IKM Invest, som har investeringer i eiendom og finansielle verdipapirer, skriver Kapital. I juni 2020 skrev RA et portrettintervju med gründeren, hvor han blant annet snakket om reisen fra «messegutt til milliardær og toppsjef».

Yuhong Yin Hermansen står på 89. plass, og har ifølge Kapital en formue på 4,10 milliarder kroner. Hun er enke etter Folke Hermansen, som bygde seg opp til å bli eneeier i transportselskapet DSD. Yuhong har en mastergrad i shipping og ble autorisert finansanalytiker fra Handelshøyskolen i 2013. Da Folke Hermansen døde i 2006, overtok hun hovedansvaret for DSD. Folkes fire barn fra første ekteskap har eierandeler på 10 prosent hver, skriver magasinet.

Harald Espedal er på 354. plass på den nasjonale listen og har ifølge Kapital en formue på 1,20 milliarder kroner. Espedal begynte tidlig å interessere seg for aksjer og kjøpte sine første verdipapirer som 11-åring, ifølge avisen. To år senere ble han aksjeanalytiker i det lokale meglerhuset Stafonds i hjembyen Stavanger, der han jobbet etter skoletid. Senere var han toppsjef i Skagenfondene fra 2002 til 2014, før han startet for seg selv. Via investeringsselskapet Espedal & Co forvalter han nå en portefølje på over 500 millioner kroner, skriver Kapital.

På plass nummer 100 står Olav Stangeland, som står oppført med en formue på 3,60 milliarder kroner. Olav Stangeland driver Stangeland Gruppen, som i dag har en utstyrspark på 550 lastebiler, kraner og maskiner, og vel 1100 ansatte, ifølge Kapital.

---

ROGALANDS RIKESTE (Tallene viser hvilken plassering de har på den nasjonale listen):

21: Tore Lærdal

22: Peter Smedvig

65: Jakob Hatteland

66: Ole Ertvaag

88: Frode Teigen

89: Yuhong Jin Hermansen

93: Trygve Seglem

94: Hjørdis Smedvig

100: Olav Stangeland

112: Trygve Jacobsen

113: Tor Dagfinn Veen

144: Ståle Kyllingstad

163: Lars Helge Helvig

179: Kristoffer Stensruds etterlatte

191: Ragnvald Albretsen

198: Knut Øgreid

213: John Arild Ertvaag

226: Johannes Østensjø

247: Ole Rugland

264: Jonas Helmikstøl

264: Kjetil André Næsje

323: Åge E. Westbø

354: Rune Freyer

354: Harald Espedal

354: Hans Kristian Mong

385: Astrid Lærdal Frøseth

---