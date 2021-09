Hovedredningssentralen ber folk med båt sjekke, og eventuelt doble, fortøyninger på grunn av det kommende uværet. De ber folk gjøre dette fordi det har vært flere eksempler på båter som sliter seg og driver bort, skriver de på Twitter.

Onsdag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for vind for Rogaland. Fra torsdag morgen til ettermiddag er det ventet kraftige vindkast på 27–32 meter i sekundet fra vest og nordvest. De kraftigste vindkastene er ventet i ytre strøk.

– Fest løse gjenstander og vær forberedt på kraftig vind, skriver Meteorologene på Twitter.

Farevarselet for vindkast på gult nivå er oppdatert til å gjelde for heile Hordaland, i tillegg til Rogaland og Agder ⚠️ Fest lause gjenstandar, og ver førebudd på kraftig vind 🍃 pic.twitter.com/eUtiJPsc3C — Meteorologene (@Meteorologene) September 22, 2021

Tidligere på dagen opplyste de at årets første høststorm sørger for høye bølger både onsdag og torsdag. De ber derfor folk om å ha respekt for naturens krefter i nærheten av sjøen, og å sjekke værmeldingen før man drar ut i båt.

– Vi varsler signifikant bølgehøyde, som er gjennomsnittet av de høyeste bølgene, så noen bølger kan bli høyere, skriver de på Twitter.

Regn, regn, regn 🌧️ De fleste steder i landet kan nok få noen drypp de neste dagene, men mest regn blir det på Vestlandet ☔ Lavtrykkene som kommer inn fra vest gir stadige endringer i værvarselet, så sjekk Yr for ferskeste varsel og følg med på nedbørkartet for ditt område 🤓🛰️ pic.twitter.com/NsPSL94qpG — Meteorologene (@Meteorologene) September 23, 2021

Torsdag formiddag skriver Meteorologene at det er sendt ut gult farevarsel på styrtregn for Vestlandet sør for Stad.

– Fra formiddag til ut ettermiddagen er det ventet lokalt kraftige regnbyger. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endre seg raskt, skriver de, og ber samtidig alle holde seg oppdatert på været her.

En klam fredag

Onsdag var den kraftigste vinden i de nordlige delene av landet, mens det er i sør vi finner den kraftigste vinden torsdag. Så vil vinden roe seg noe – men regnet gir seg ikke før helgen. Torsdag ettermiddag sier statsmeteorolog Martin Granerød til NTB at dette er årets første høststorm.

– Fredag ser det ut til at et nytt lavtrykk vil prege været på Vestlandet, med lange perioder med regn. Det blir liten til stiv kuling, kanskje sterk kuling i nærheten av Stad, sier Granerød til NTB.

Selv om temperaturene på Vestlandet kan komme opp mot 14 grader, blir det en våt værtype.

– Det blir en klam fredag, ifølge meteorologen.