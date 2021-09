Koronatall onsdag: Skole på gult nivå

Stavanger kommune melder om 16 nye koronatilfeller onsdag morgen etter at 800 personer ble testet dagen før.

Nærkontakter: 14

Innreise: 1

Usikker: 1

Alder:

10-19: 8

20-29: 2

30-39: 2

40-49: 2

50-59: 1

60-69: 1

Skole-smitte

Det er registrert smitte på skolene Vardenes, Austbø og Eiganes.

Vardenes skole er på gult nivå fra og med onsdag. Det skjer etter at en elev og flere ansatte på flere trinn har testet positivt for covid-19, melder Stavanger kommune.

– Det innføres gult nivå for å avgrense smitte til vi får avklart situasjonen. Nå er det er viktig å få kartlagt smitteomfanget. Derfor testes nå alle på 1.–4. trinn med hurtigtester to ganger i løpet av denne uken, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Tre nye i Sandnes

Sandnes kommune har tre nye smittetilfeller onsdag:

Barn/ungdom 10–20 år (ukjent smittevei)

Kvinne 30–40 år (ukjent smittevei)

Kvinne 50–60 år (ukjent smittevei)

Det er ingen nye koronatilfeller i Sola kommune onsdag.

Randaberg kommune melder om to nye tilfeller onsdag. Begge har kjent smittevei.

Det siste døgnet er det registrert 892 koronasmittede personer i Norge. Det er 327 færre enn samme dag i forrige uke, melder NTB. De siste sju dagene er det i snitt registrert 761 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1186, så trenden er stadig fallende, slik den har vært i nesten to uker.

