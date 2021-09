Dykkerklubb vant miljøpris

Klima- og miljøprisen tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter som har bidratt til å ta vare på natur og miljø og/eller redusere klimagassutslipp i lokalmiljøet for å miljøet.

I år går prisen til Stavanger dykkerklubb, for deres solide frivillige arbeid med å rydde sjøen for søppel og spøkelsesteiner, og overvåking av invaderende arter.

– Det frivillige arbeidet til Stavanger dykkerklubb er helt uvurderlig. De gjør en innsats veldig mange setter stor pris på, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i en pressemelding.

Miljøvernsjefen trekker også fram dykkerklubbens fantastiske evne til å formidle sine opplevelser under overflaten, som også er en viktig del av klubbens arbeid.

– Dykkerklubben tar flotte bilder, som hjelper oss å se hvordan forholdene er under vannoverflaten, og de er i tillegg dyktige til å fortelle gjennom dialog hva de opplever, sier hun.

[ De mest sårbare er hardest rammet av pandemien ]

Stolt prisvinner

Klubbens leder Nuenghatai Eiklid ble overrakt prisen av varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), og var tydelig stolt og overrasket over at å ha mottatt prisen.

– Vi visste ingenting om at vi faktisk hadde vunnet. Det var en stor og gledelig overraskelse, sier hun

Eiklid er tydelig på at klima og miljø er viktig for klubben, og at prispengene på 50 000 kroner vil bli brukt til å fortsette klubbens arbeid for å bevare havet.

– Temaet klima og miljø står veldig nært hjertet vårt som tilbringer mesteparten av vår fritid i naturen, og vi kommer til å bruke disse pengene til å fortsette arbeidet for å bevare havet i framtiden, sier Eiklid.

[ Koronatall onsdag: Skole på gult nivå ]

Hva er klima og miljøprisen?

Stavanger kommune deler hvert år ut en pris på kr 50 000,- for å støtte lokalt klima- og miljøarbeid.

Hvordan kan du bidra?

Det er innbyggerne som foreslår kandidater. Årets nominasjonsfrist er 1. juli. Etter at fristen har gått ut, vil kommunedelsutvalgene nominere en av de foreslåtte kandidatene fra hver kommunedel. Kandidatene som blir valgt ut, blir sendt til en nøytral jury som avgjør hvem som vinner årets pris.

Hvem kan vinne prisen?

Prisen skal belønne de som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Tiltak som har en overføringsverdi, og er et resultat av godt internt eller eksternt samarbeid, blir prioritert.

Dette kan være organisasjoner, bedrifter eller personer som har gjort, eller gjør en innsats for klima og miljø, og bidrar til at Stavanger kommune når klima og miljømålene fram mot 2030.

I fjor var det L. Rødne og sønner AS som vant prisen for arbeidet med å kutte utslippene i sjøfarten.

[ Snart kommer vaksinebussen til Stavanger ]