Regjeringen vil blokkere gamblingsider i Norge

Kulturminister Abid Raja (V) bruker sine siste dager som statsråd til et nytt angrep mot utenlandske spillselskaper, skriver Aftenposten/E24.

Nettsidene til aktører som Unibet, Betsson og ComeOn skal blokkeres.

– Disse selskapene gjør det de kan for å omgå norsk lov. Med blokkering skal vi klare å kneble dem, mener Raja.

Det har ligget i kortene at et slikt forslag ville komme, etter at et flertall på Stortinget gikk inn for dette i 2018.

– Vi vil gå så langt som mulig for å bli kvitt disse selskapene, understreker Raja.

Grepet kalles DNS-blokkering på fagspråket. Kulturministeren mener en slik blokkering vil styrke det norske spillmonopolet, beskytte spilleavhengige og kanalisere spillere til Norsk Tipping. Raja sier grepet er en avveining mellom to onder.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke DNS-blokkering. Men vi vil heller ikke ha spilleproblemene disse selskapene bringer til landet.

De største aktørene på det norske markedet er foreløpig avventende. PR-sjefen for Kindred Group (Unibet) i Norge, Rolf Sims, sier de ønsker å lese forslaget i sin helhet før de tar stilling til det.

