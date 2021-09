Ny DNA-rapport i Tengs-saken mangler viktig kvalitetssikring

Mannen i 50-årene ble pågrepet 1. september for drapet på Birgitte Tengs etter at et institutt i Østerrike hadde gjort funn som kobler mannens DNA til åstedet.

TV 2 skriver at rapporten fra instituttet foreløpig ikke har vært til behandling hos Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), som har som oppgave å kvalitetssikre erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker.

– En årsak til at vi ikke har fått den, kan være at det er utenlandske sakkyndige som har skrevet rapporten, og at de ikke er pålagt å sende den inn til oss. Når det brukes norske sakkyndige, er det vanlig at rapporten sendes til oss i kommisjonen samtidig som politiet mottar den, sier Hans Geir Eiken, leder av genetisk gruppe i DRK.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere, annet enn å si at det er sannsynlig at de får rapporten til kontroll. Det må likevel skje etter initiativ fra rettsaktørene i Norge.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene.

[ Dette vil tre nyvalgte rogalendinger gjøre med strømprisene ]