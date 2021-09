Nordic Edge Expo til sjøs

Mandag morgen startet Nordic Edge Expo om bord på den elektriske hurtigbåten «Rygerelektra». På fartøyet har de rigget til et livestudio, samtidig som representanter fra næringslivet, kommunen og andre kan være om bord og følge med på sendingen via skjermer.

I år varer konferansen i fire dager, og er en hybrid av digitale og fysiske arrangementer.

Hver dag får sitt eget tema, og på mandag er det energi og «Come Clean» som står på menyen. Tirsdag vil konferansen se nærmere på innbyggerinvolvering, onsdag handler det om mobilitet, og torsdag er temaet bygg- og byutvikling.

Stig Finnesand er administrerende direktør i Nordic Edge, og er glad for endelig å møte kjente fjes igjen fysisk.

– Det er veldig godt, jeg har sett folk og kollegaer jeg ikke har sett på halvannet år her i dag, sier Finnesand til RA.

Nordic Edge Expo lager digital sending fra MS Rygerelektra (Tonette N. Haaland)

– Hva synes du om programmet og temaene for Nordic Edge Expo i år?

– Jeg synes det vi har skrudd sammen er helt fantastisk, spesielt med tanke på omgivelsene vi har hatt dette året vi har jobbet med det, i forhold til korona og de begrensningene. Samtidig har det gitt oss muligheter, og det er veldig kjekt, sier Finnesand.

– Vi har valgt å dele programmet i fire, og bruke en dag med oppmerksomhet på hver ting. Vi leker oss litt med formatet, før hadde vi alt alle dagene, men nå prøver vi å rendyrke det for å se om denne løsningen gir utslag. I fjor lekte vi med det digitale, nå har alle blitt proffe på det og folk er leie Teams-møter, så nå må vi finne på noe nytt, sier Nordic Edge-direktøren.

– Hvilke forventninger har du til uken?

– Jeg har forventninger om at folk møter hverandre, at de møter folk de ikke har møtt på lenge, eller møter nye. Det er vår største styrke – det bindeleddet vi er, som en «networking arena.» I tillegg skal vi klare å gi de et godt program som inspirerer, men det viktigste er at folk tør å se og bruke oss, og at de tør å ta kontakt med andre som de synes er spennende. Vi skal lage arbeidsplasser og hjelpe til at kommunen får lykkeligere innbyggere, forklarer han.

– Vi må samarbeide

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Tonette N. Haaland)

I åpningssendingen til Nordic Edge Expo, ønsket ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, velkommen.

– Temaet for årets konferanse er «Tomorrow,» fordi vi ikke lenger snakker om framtiden, morgendagen er her nå. Det betyr at vi må ta grep nå, og det fort. For å oppnå FNs bærekrafts-mål innen 2030 kreves endring og nye løsninger, sier Nessa Nordtun.

Hun påpeker at for å løse utfordringene vi står ovenfor er det viktig å jobbe sammen, på tvers av privat og offentlig sektor, forskning, økonomi, og innbyggerne.

– I noen områder krever det radikal innovasjon, mens andre steder handler det om å forene våre styrker og ta sats sammen, forklarer ordføreren.

Mange fulgte med på Nordic Edge Expo-sendingen fra Rygerelektra. (Tonette N. Haaland)

Tang som CO₂-lagring

Under åpningssendingen på Nordic Edge Expo presenterte Joel Alexander Mills, CEO of Augment City, ulike måter å nå målene om karbonnøytralitet innen 2030. Det ene tiltaket han nevnte som eksempel, var CO₂-lagring i tang.

– Tang forbløffer meg. Det gror nesten 1 meter om dagen, og er fem ganger mer effektiv til karbonfangst og lagring enn hvilket som helst tre, sier Mills.

Mills viser til et eksempel hvor en by i Storbritannia ved hjelp av å plante tang vil kunne redusere CO₂-utslippene med 63 prosent.

Han påpeker at om man klarer å utvikle denne løsningen i en by, vil man kunne dele denne løsningen med flere andre byer, som igjen kan dele løsningen videre med enda flere byer, og til slutt vil løsningen være global.

– Å sikte seg inn mot karbonnøytralitet vil redde klimaet og kloden, men det er også en stor økonomisk mulighet, understreker han.

Stig Finnesand, CEO i Nordic Edge Expo (Tonette N. Haaland)