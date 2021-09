Første spadestikk: Kvitsøy skal bli landfast

Onsdag klokken 16 klipper Kvitsøy-ordfører Stian Giil Bjørsvik snoren sammen med to barn fra Kvitsøy skule.

Snorklippingen skjer på Krossøy, ved tunnelinnslaget og er startskuddet for å gjøre Kvitsøy landfast.

Tunnellengder: 3,5 kilometer til rundkjøring. Vei i dagen: 1750 meter.

Bruer: Helløy: 83 meter

Langøy: 27 meter

Torneskjær: 27 meter (Kyrkjesundet).

Det skal bygge 3,5 kilometer tunnel på Kvitøy, pluss flere broer. (Statens vegvesen)

Tunnelen til Kvitsøy er en del av Rogfast, som innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel.

Rogfast skal stå ferdig i 2030/2031.

I konkurranse med tre andre entreprenører ble Hæhre Entreprenør AS og Risa AS, i august, valgt til å bygge det 3480 meter ettløpstunnel ned fra Kvitsøy.

To timer etter snorklippingen blir det folkemøte på Aktivitetshuset med arbeidsfellskapet Hæhre Entreprenør AS og Risa AS. Prosjektleder Åshild Gudmestad og assisterende prosjekt- leder Reidar Løvhaugen vil informere om hva som skjer de neste årene og vil også svare på spørsmål, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektleder Oddvar Kaarmo fra Statens vegvesen og ordfører Stian Giil Bjørsvik er også til stede.

