Nå kan du få dose 2 på drop-in

Fra og med uke 38 kan du komme på drop-in for dose 2 i Forum Expo. Det må ha gått minst fire uker mellom de to vaksinedosene.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

– Det går mot slutten på vaksineringen i Forum Expo. Siste vaksinestikk settes i vaksinesenteret 30. september. Fra oktober av fortsetter koronavaksineringen i Torgveien 15C, opplyser Stavanger kommune.

Siste sjanse for drop-in

Resten av tiden som er igjen i Forum Expo er det mulig å få både dose 1 og dose 2 på drop in alle dager, også på lørdagene. Vaksinesenteret er åpent på hverdager 08.00-14.00 og 15.30-21.00 (stengt for pauser 11–12 og 18.30-19.30) og på lørdager 09.00-15.00 (stengt for pause 12-13).

– Vi håper at flest mulig benytter anledningen til å få satt dose 1 eller dose 2 i Forum Expo der vi har en godt tilrettelagt rigg. Etter 1. oktober blir det mulig å vaksinere seg i Torgveien 15C, men der er det kun bestilling. Lokalene er også mindre og vi har mindre kapasitet, sier leder for vaksinetjenesten Marianne Amdal.

De som har fått tid for vaksine etter 30. september i Forum Expo vil få ny SMS med beskjed om at timen er kansellert, og lenke for bestilling av ny tid i Torgveien 15C.

I uke 38 og 39 vaksineres det kun med Pfizer i Forum Expo. Årsaken er at 12-15-åringene skal få sin vaksinedose i Forum disse to ukene. FHI har bestemt at denne aldersgruppen skal få Pfizer.