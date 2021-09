Re-Naa beholder Michelin-stjernene sine

Da årets nordiske Michelin-guide ble presentert i Stavanger mandag, beholdt Re-Naa de to Michelin-stjernene som de fikk i 2020. Sabi Omakase i Stavanger beholder sin ene, og Maaemo i Oslo var den eneste norske restauranten som ble tildelt nye stjerner under Michelin-utdelingen. Til gjengjeld ble det hele tre stykker, det meste man kan oppnå i den prestisjetunge matguiden.

– Hva synes dere om resultatet av årets utdeling?

– Vi ønsker å gratulere Maemo og Esben Homboe Bang med tre stjerner, det er fantastisk og det er veldig flott at vi har en tre stjerners restaurant i Norge. Vi er også veldig glad for at Noma endelig fikk tre stjerner og at Kong Hans Kjælder tok steget opp til to stjerner, sier Torill Renaa, som sammen med sin mann Sven Erik Renaa, driver Renaa Restauranter i Stavanger.

– Hadde dere håpet på tre stjerner?

– Vi tror ikke at vi har hatt besøk av noen fra Guiden i år, men vi mener at Matbaren er en klar kandidat til BIB, sier Renaa.

BIB Gourmand er en Michelin-utmerkelse som kårer «god mat til en moderat pris.»

– Hva betyr det for dere å beholde begge stjernene?

– Vel, det er ca. 2200 restauranter i verden som har en stjerne, cirka 380 restauranter i verden som har to stjerner og 109 som har tre stjerner. Å være en av de 380 restaurantene føles helt vilt for en liten restaurant i Stavanger, sier hun.

Mandag var staben samlet på Re-Naa og feiret stjernene sine, mens restaurantsjefen og den ene vinkelneren var på Sake-utdanning.

Re-Naa fikk sin første Michelin-stjerne tilbake i 2016. Da som den eneste restauranten i Norge utenfor Oslo.

[ Re-Naas tøffe år: – Satset stort før 2020 ]

Resultatet av årets nordiske Michelin-guide

Tildelt tre stjerner

* Maaemo i Oslo

Beholder én stjerne:

* Galt i Oslo

* Kontrast i Oslo

* Statholdergaarden i Oslo

* Omakase i Oslo

* Fagn i Trondheim

* Credo i Trondheim

* Speilsalen i Trondheim

* Bare Restaurant i Bergen

* Sabi Omakase i Stavanger

* Under i Lindesnes

Beholder to stjerner

* Renaa i Stavanger

---

Fakta om Michelin-guiden

Michelin-guiden er verdens kanskje aller mest kjente restaurantguide. Guiden ble første gang utgitt i Frankrike i 1900. I 1926 introduserte guiden en stjerne for å markere god mat, to og tre stjerner ble lagt til tidlig på 30-tallet.

* Siden 2015 har Michelin kommet med en egen årlig guide for Norden: «Guide Michelin Nordic Cities».

* Norge fikk i 2020 fire nye restauranter i Michelin-guiden i Oslo, Trondheim, Bergen og Lindesnes. I tillegg gikk Renaa i Stavanger fra én til to stjerner.

* Årets tildeling av stjerner skulle holdes 8. februar, men ble flyttet til mandag 13. september på grunn av koronasituasjonen. Arrangementet ble holdt i Stavanger.

---