Fjerner munnbindpåbud

Smitten på Nord-Jæren er betydelig redusert de siste ukene. Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes vil derfor ikke forlenge den lokale forskriften med påbud om å bruke munnbind i kollektivtransport og drosjer. Forskriften utløper ved midnatt.

Det melder ordførerne på Nord-Jæren i en pressemelding tirsdag.

– Innbyggerne har tatt ansvar og vist vilje og evne til å gjøre det som var nødvendig for å få ned smitten. Nå letter vi på tiltakene, men vil minne om at pandemien ikke er over helt ennå. Vi må følge de gjeldende nasjonale smittevernreglene en stund til, uttaler ordførerne Kari Nessa Nortun, Jarle Bø, Tom Henning Slethei og Stanley Wirak.

De fire ordførerne understreker viktigheten av å bli vaksinert. Fortsatt er det noen som av ulike årsaker ikke har fått vaksine. Alle kommunene har nå god vaksinekapasitet, og ordførerne oppfordrer innbyggere som ennå ikke er fullvaksinerte om å bestille time.

– For at samfunnet skal kunne åpne enda mer opp og vi kan leve som normalt igjen, trenger vi at flest mulig vaksinerer seg. Aldersgruppen 25-39 år skiller seg ut med lavere vaksinedekning på både første og andre dose. Vi vil derfor minne om at det er enkelt og gratis å bli vaksinert, og at det i praksis er drop-in-vaksinering i alle de fire kommunene på Nord-Jæren, sier ordførerne.

På kommunenes nettsider finner du mer informasjon om vaksinering i din kommune.

Status fullvaksinerte over 18 år på Nord-Jæren:

Stavanger 79,1 prosent

Randaberg 74,9 prosent

Sola 79,2 prosent

Sandnes 81,3 prosent