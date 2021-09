Disse skal på Stortinget fra Rogaland

Ifølge NRK er dette den foreløpige listen over stortingsrepresentanter fra Rogaland. Mandatfordelingen kan endres etter fintelling.

Mímir Kristjánsson, 35 år, Rødt

Ingrid Fiskaa, 44 år, Sosialistisk Venstreparti

Hadia Tajik, 38 år, Arbeiderpartiet

Torstein Tvedt Solberg, 36 år, Arbeiderpartiet

Tove Elise Madland, 56 år, Arbeiderpartiet

Geir Pollestad, 43 år, Senterpartiet

Lisa Marie Ness Klungland, 27 år, Senterpartiet

Olaug Vervik Bollestad, 59 år, Kristelig Folkeparti

Tina Bru, 35 år, Høyre

Sveinung Stensland, 48 år, Høyre

Margret Hagerup, 41 år, Høyre

Aleksander Stokkebø, 26 år, Høyre

Roy Steffensen, 41 år, Fremskrittspartiet

Terje Halleland, 55 år, Fremskrittspartiet

– Utrolig glede og lettelse

Rett etter valgdagsmålingen kom klokken 21 mandag, sier Rødt førstekandidat Mímir Kristjánsson til RA at dette er en historisk dag.

Valgdagsmålingen gir tradisjonelt sett en god pekepinn på kveldens utfall, og her fikk partiet en oppslutning på 4,95 prosentpoeng, og jubelen sto i taket på Folken, hvor Rødt var samlet mandag kveld.

– Akkurat nå føler jeg en utrolig lettelse og glede. Vi kom over sperregrensen og det er helt avgjørende, sier Kristjánsson.

[ Slik fungerer utjevningsmandatene ]

– Kjempemotivert

Aleksander Stokkebø (Høyre) sikret fast stortingsplass. (Kristoffer Knutsen)

Like før midnatt ble valgresultatene for Rogaland sikre nok til å slå fast at Aleksander Stokkebø (27) kommer inn på Stortinget. Høyre fikk 24,03 prosent av stemmene i fylket.

– Hvis dette, som det ser ut, er riktig er jeg inne. Det er fantastisk, jeg er kjempemotivert til å stå på for Rogaland og næringslivet, sier Stokkebø til RA mandag kveld.