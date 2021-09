Ni nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Søndag 12. september er det registrert seks nye smittetilfeller i Stavanger kommune.

Alle skal være smittet via nærkontakter.

Alder:

* 0–9 år: 1

* 10–19 år: 4

* 50–59 år: 1

Antall testet: 519

Stavanger kommune opplyser at en ansatt i et av kommunens bofellesskap har fått påvist covid-19. Dette er ikke et bofellesskap for eldre.

Kommunen skriver også på sine hjemmesider at det er påvist smitte på Skeie skole og Teinå skole.

To i Sandnes

Det er registrert to nye smittetilfeller i Sandnes kommune:

* Barn 0–10 år (nærkontakt)

* Kvinne 20–30 år (smittesporing pågår)

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Sola kommune, som er smittet via nærkontakt. Personen er mellom 10–19 år.

Det er ingen nye smittetilfeller i Randaberg kommune.