MDG og Ulrikke Torgersen på vippen: - Står på ultimatum

MDG og 1.-kandidat Ulrikke Torgersen har valgvake på Tou Scene i Stavanger. I sofaen sammen med musikerfaren, Kjell Inge Torgersen, følger hun nøye med på tallene utover kvelden.

– Nå svinger det mye rundt sperregrensen. Vi har vært godt over, og under. Ingenting er sikkert. Det er utrolig spennende, sier Ulrikke Torgersen til RA.

Dersom MDG kommer over sperregrensen, kan Torgersen komme inn på Stortinget på utjevningsmandat.

– For meg ville det betydd utrolig mye å komme inn, men det viktigste for meg er å få inn en god gruppe. Jeg håper vi kan styrke oss med kanskje seks nye på Stortinget. Jeg har stor tro, men vi må ha is i magen.

– Uansett hva som skjer, vil jeg jobbe for å sette klima på dagsorden. Politikerne har visst om klimakrisen siden før jeg ble født – uten å gjøre noe med det, sier 24-åringen.

MDG gikk til valg med et ultimatum. Partiet vil ikke gå inn i et regjeringssamarbeid uten av all oljeleting stoppes umiddelbart.

– Bør dere fortsatt stå på det kravet?

– Det var det vi gikk til valg på. Stoppe oljeletingen nå. Det må alle land gjøre. Noe annet et katastrofalt for mennesker og dyr – hele kloden, svarer Torgersen.

– Først må vi se hvor store vi blir. Vi venter i spenning, legger hun til.

FAKTA OM UTJEVNINGSMANDATER OG SPERREGRENSE:

* Det velges 169 representanter til Stortinget. 150 plasser er distriktsmandater og 19 er utjevningsmandater, ett fra hvert valgdistrikt.

* Bare partiene over sperregrensen, som får minst 4 prosent av stemmene nasjonalt, får kjempe om utjevningsmandatene.

* Normalt vil de minste partiene over sperregrensen få de fleste av utjevningsmandatene.

* Noen partier kan få høy oppslutning og mange stemmer i noen valgdistrikter og dermed sikre seg mandater der. De får likevel ikke utjevningsmandatene hvis de ikke er over sperregrensen.

* I 2017 ble utjevningsmandatene fordelt slik: Seks til SV, fem til KrF, fire til V, tre til H og ett til Sp.

* Partiene under sperregrensen i Stortinget i 2017: Rødt med 2,4 prosent nasjonalt, men sikret seg 6,3 prosent i Oslo og en distriktsplass til Bjørnar Moxnes. MDG med 3,2 prosent nasjonalt fikk 6 prosent i Oslo og distriktsplass til Une Bastholm.

* Beregningen som ligger bak fordelingen av utjevningsmandatene, kalles St. Laguës modifiserte metode.

Kilde: Valgdirektoratet, Stortinget og SSB

