12 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Fredag 10. september testet ti personer positivt for koronaviruset i Stavanger kommune.

Åtte er smittet via nærkontakter, og to er smittet etter reise til utlandet.

Alder:

* 10–19 år: 6

* 20–29 år: 1

* 50–59 år: 2

* 70–79 år: 1

Antall testet: 571

Det er påvist smitte i barnehagene Gullfaks og Frøystad, opplyser kommunen.

Barn smittet av nærkontakt

I Sandnes kommune har en person testet positivt for koronaviruset fredag. Det er et barn mellom 0–10 år, som er smittet via nærkontakt.

Også i Sola kommune har de ett nytt smittetilfelle: et barn mellom 0–9 år som er smittet via nærkontakt.

I Randaberg kommune er det ikke registrert noen nye tilfeller fredag.