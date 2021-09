Vil frede elbilfordelene ut neste år

I budsjettforslaget for 2022 går regjeringen inn for å videreføre momsfritaket for elbiler uendret.

Elbilsalget fortsetter å vokse, og salget av miljøvennlige biler vokser raskest i typiske distriktsområder.

– De rødgrønne lover elbilmoms som vil gi bråbrems i for elbiler i distriktene. Nå går vi i spissen for å fortsette den norske elbilsuksessen. Venstre er den fremste garantisten for at folk fremdeles skal ha råd til å kjøpe seg en god og driftssikker elbil når tiden er inne for bilbytte, sier næringsminister Iselin Nybø (V), som også er toppkandidat for Venstre i Rogaland.

[ Iselin Nybø: Kampen mot sperregrensen ]

Vil øke momsen

Både Ap, SV og Sp går til valg på å innføre moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner. Dette utgjør over 17 prosent av elbilene som selges i dag, opplyser næringsministeren i en pressemelding torsdag.

– En avgiftsøkning fra 1. januar 2022 vil gjøre det mindre attraktivt å velge elbil for folk som bor i distriktene. Der har man ofte har behov for større biler med lang rekkevidde, bedre lasteplass og tilhengerfeste, sier Nybø.

(Fredrik Varfjell / NTB scanpix/NTB Tema)

Elbilandelen øker - det må fortsette

En rekke fylker har hatt en meget lav andel elbiler i nybilsalget. Nå øker dette i alle fylker, og alle mest i distriktsområder.

– For Venstre er det viktig å bevare elbilfordelene lengst mulig. Det er helt avgjørende for å nå målet om at hundre prosent av nybilsalget i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier næringsministeren.

[ Sykefraværet i Rogaland øker mest i landet ]

---

Nybilsalget august 2021: Elbilandelen fordelt på fylker

Fylkesoversikt (etter gammel fylkesstruktur): Fylke, elbilandel

• Hele landet, 71,9%

• Østfold, 70,8 %,

• Akershus, 76,9 %

• Oslo, 75,5 %

• Hedmark, 64,4 %,

• Oppland, 64,0 %g

• Buskerud, 62,3 %

• Vestfold, 70,9 %

• Telemark, 67,1 %

• Aust-Agder, 57,1 %

• Vest-Agder, 65,0 %

• Rogaland, 76,3 %

• Hordaland, 80,8 %

• Sogn og Fjordane, 61,7 %

• Møre og Romsdal, 65,3 %

• Trøndelag, 72,4 %

• Nordland, 67,8 %

• Troms, 64,3 %

• Finnmark, 51,3 %