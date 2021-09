– Elbil er et godt alternativ i distriktene

Torsdag ble det kjent i en budsjettlekkasje at regjeringen i budsjettforslaget for 2022 går inn for å videreføre momsfritaket for elbiler uendret.

Næringsminister Iselin Nybø (V), som også er toppkandidat for Venstre i Rogaland, påpeker at for å nå målet i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018 – 2029, om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025, må elbilfordelene videreføres.

– Venstre mener at vi må opprettholde fordelene vi har for å nå målene vi har satt, sier Nybø til RA.

Hun mener det har mye å si for klimaet at man får folk over på elbil.

– Det går veldig bra i Norge. Mange kjøper elbil, og en av grunnene for det er at det har vært gunstig å velge dette, det har lønt seg. Vi mener det skal fortsette å lønne seg å velge grønt, og derfor vil vi legge fram et statsbudsjett som verner om elbilfordelene i 2022, sier Nybø.

Dyre elbiler i distriktene

Både Ap, SV og Sp går til valg på å innføre moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

– Det som er utfordringen med å innføre moms på de dyreste elbilene, er at det går ut over dem som vil ha elbil i distriktene, hvor vi ligger lengst bak. De trenger bilen med størst kapasitet, og kanskje med hengerfeste, og da er det synd om vi skal gjøre de dyreste bilene enda dyrere, påpeker næringsministeren.

– Er elbil et godt alternativ for dem som bor i distriktene?

– Ja, absolutt. Mange i distriktene er helt avhengig av bil. Kollektivtilbudet er ofte godt i byene og områdene rundt, men i distriktene er man ofte helt avhengig av bil. Og da er det fint om man kan velge elbil, og spesielt blant dem som har best rekkevidde.

Nybø mener at om momsen innføres, vil færre velge elbil, og de bilene med lengst rekkevidde blir dyrere.

– Er det andre ting Venstre vil gjøre for å legge til rette for at flere velger elbil?

– Elbil har vært en suksess, og vi har fått mange over på el allerede. Ladenettet har blitt bygd ut i storskala, men vi mener fortsatt at det er en vei å gå. Det blir viktig å bidra med offentlige midler der markedet selv ikke ordner opp i ladestruktur. Vi vil hjelpe å tilrettelegge, koordinere og gjøre det lett for folk i hverdagen å kjøre elbil. Her har aktørene en vei å gå, hvor de må samordne seg og koordinere seg. Trenger man bensin eller diesel er det skilt overalt hvor nærmeste bensinstasjon er, men å finne lader kan være mer krevende. Her mener jeg alle god krefter må sette seg ned å gjøre det enklere. Målet er at det skal være enkelt og billig å velge grønt.

– I et klimaperspektiv, hvor mye hjelper det at folk velger elbil?

– Siden elbil-toppåret 2015 har de årlige utslippene fra veitrafikken gått fra 10,1 til 8,5 millioner tonn Co₂-ekvivalenter. Vi har et mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, så det er veldig bra at elbilsalget går opp, men vi må fortsette for å nå målet, sier Nybø.

Hadia Tajik, nestleder og Rogalands toppkandidat i Arbeiderpartiet (Martin Simenrud)

– Dyre luksusbiler

Aps nestleder Hadia Tajik er helt uenig med Iselin Nybø i at moms på de dyreste elbilene vil bråbremse elbilkjøp i distriktene

– Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig omstilling. Da kan vi ikke bruke fellesskapets midler på at rikfolk kjøper seg dyre luksuselbiler. Vi må bruke pengene på å sørge for at alle får muligheten til å delta i det grønne skiftet, sier Tajik til RA.

Hun påpeker at pengene som spares på å innføre moms på det overskytende beløpet over 600.000 kroner, skal brukes på å bygge ut ladekapasiteten i hele landet, og sikre at det blir minst én hurtiglader i hver eneste kommune.

– Ladeinfrastrukturen er altfor dårlig i dag, og det gjør at det ikke er et realistisk alternativ for alle å velge elbil, sier Tajik.

– De kan kaste penger etter folk som har mye penger fra før så mye de bare vil og maskere det som god klimapolitikk, men Venstre har et stort forklaringsproblem i klimapolitikken sin så lenge de styrer på nåde fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet, som har klimafornektere i ledende posisjoner, har allerede sagt at de vil blokkere for høyreregjeringens viktigste klimagrep: økning i CO₂-avgiften. Vi trenger en Arbeiderpartiledet-regjering som tar klimaproblemet på alvor, legger hun til.