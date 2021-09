Forsvarer i Tengs-saken: Umulig å ta til motmæle mot spekulasjonene

– Jeg registrerer i mediene at det florerer med spekulasjoner om alt mulig. Det skjer på et tidspunkt og på en måte som gjør det helt umulig å forholde seg til og ta til motmæle mot, sier advokat Stian Bråstein til NTB.

Han er sammen med advokat Stian Kristensen forsvarer for den 50 år gamle manen som er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, og som er mistenkt i Tina Jørgensen-saken i Stavanger fra 2000. Siden politiet gikk ut med nyheten om pågripelsen, har det kommet inn en rekke nye opplysninger, blant annet om mulige forbindelser til andre saker, bekrefter Sørvest politidistrikt onsdag.

Det er dessuten skrevet bøker hvor siktede blir trukket fram som mulig gjerningsperson. Han ble avhørt som en av politiets moduskandidater etter at Tengs ble drept i 1995.

Begjærer seg løslatt

Mannen, som kobles til Tengs-saken gjennom DNA-bevis – både i form av analyser av nye prøver og reanalysering av gamle prøver, nekter kategorisk å ha noe med denne saken og drapet på Tina Jørgensen å gjøre.

Sør-Rogaland tingrett mente det er sannsynlighetsovervekt for at mannen har gjort det han er siktet for og avsa fredag kjennelse på fire ukers varetektsfengsling.

Mannen begjærer seg løslatt og har anket kjennelsen. Støtteskrivet blir sendt onsdag, og lagmannsrettens avgjørelse kommer muligens ikke før over helga, ifølge Bråstein. Medforsvarer Stian Kristensen har allerede kritisert politiet for å gå ut med mistanken i Tina Jørgensen-saken og mener det kan ha påvirket rettens vurderinger.

Flere nye tips

Politiadvokat Fredrik Martin Soma opplyste til NTB tirsdag at det var kommet inn 25 tips til etterforskerne som jobber med Tengs- og Jørgensen-sakene. Onsdag var tipsmengden økt med ytterligere et titall, ifølge Dagbladet.

– Det jobbes blant annet med det tidligere omtalte tipset om en uløst voldtekt på Stord i 1999. Der forventer jeg en rask avklaring, men det er ikke kommet noe svar ennå. Samtidig har det kommet tips om andre saker, både eksternt og fra politiet internt, sier han.

Forsvarerne er ikke blitt orientert om nye anklager mot deres klient. Og Bråstein minner om at ingen så langt «er domfelt for noen straffbar handling».

– Deler av dette handler om politiets etterforskning, andre deler er ting som vi registrerer blir omtalt i mediene, uten at vi har noe faktisk grunnlag for å kommentere det. Vi vil gi våre kommentarer når vi står fritt til å gi dem og når vi har et faktisk og forsvarlig grunnlag for det, sier han.

Dømt flere ganger

Den nå drapssiktede mannen har et langt rulleblad som strekker seg tilbake til 90-tallet, og han er dømt minst sju ganger. De fleste dommene dreier seg om krenkende oppførsel og innbrudd i hovedsakelig kvinners private boliger hvor han stjal klær og sko fra dem, ifølge VG.

Året etter drapet på Birgitte Tengs skrev politisekretær Grete Strømme en 22 sider lang rapport der hun redegjorde for elleve seksuelt motiverte forbrytelser mannen var dømt for, ifølge avisen. Forbrytelsenes karakter gjorde ham ekstra interessant i etterforskningen, mente Strømme. Hun hørte aldri noe fra sine overordnede på politistasjonen i Haugesund.

