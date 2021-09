Vaksinering av 12-15-åringer starter opp

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider tirsdag.

Det er i overkant 7000 ungdommer i alderen 12–15 år i Stavanger. Denne aldersgruppen skal kun ha én dose fordi unge har god beskyttelse etter kun en dose koronavaksine. De får tilbud om Comirnaty fra BioNTech/Pfizer fordi denne vaksinen er godkjent ned til 12 år. Det er derfor kun de som har fylt 12 år som kan få vaksinen. Det holder ikke å være født i 2009, opplyser kommunen.

To vaksineteam

Stavanger kommune tar sikte på å starte opp med vaksinering av denne yngste aldersgruppen samtidig med innspurten i vaksineringen av 16-17-åringene. To vaksineteam jobber nå med å vaksinere på de 12 videregående skolene i Stavanger.

– Med forbehold så starter vi opp vaksinering av 12-15-åringene i uke 38. Stavanger er en stor by og har mange videregående skoler med elever som skal vaksineres først, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Også 12-15-åringene skal vaksineres på skolen. Unge under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før de kan ta koronavaksine.

12-15-åringene kan ikke komme på drop in, både fordi de må ha samtykke og fordi de skal ha en bestemt vaksine.

Beskytte mot alvorlig sykdom

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, påpeker Stavanger kommune. De fleste får få eller lite symptomer på sykdom. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig å tilby denne aldersgruppen vaksine for å beskytte dem mot alvorlig sykdom. Unge har mange sosiale kontakter, noe som kan føre til stor smittespredning og i verste fall til at noen flere blir alvorlig syke og får alvorlige komplikasjoner av covid-19.

Plan for vaksinasjon:

Videregående skoler:

* Uke 35: Bergeland

* Uke 36: Jåttå og Wang

* Uke 37: Stavanger katedralskole, Den internasjonale skolen, St. Svithun, Godalen og Stavanger offshore tekniske fagskole

* Uke 38: Møllehagen/Steinerskolen, St. Olav og Hetland

* Ungdomsskoler: Oppstart i uke 38