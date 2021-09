Ferske koronatall: Ansatt på aldershjem smittet

Felles for alle de nye smittetilfellene er at samtlige er under 40 år.

Flest av de nye bekreftede smittetilfellene befinner seg i Stavanger kommune. Her er antall positive siste døgn 12.

Det er ti som er smittet som nærkontakter av andre kjente smittetilfeller og to med ukjent smittevei.

Aldersfordelingen i Stavanger er som følger:

0-9: 2

10-19: 6

20-29: 2

30-39: 2

Total ble 1202 personer testet i Stavanger mandag.

Ansatt på aldershjem

Det er også bekreftet smitte hos en ansatt på Alders Hvile alders- og sykehjem på Storhaug i Stavanger. Hjemmet har totalt 44 plasser og 40 ansatte, ifølge Stavanger kommune.

– En beboer og to ansatte ved aldershjemmet er satt i karantene. Berørte testes rutinemessig, opplyser kommunen.

To i Sandnes og to i Sola

I Sandnes kommune er det registrert to nye smitte tilfeller.

Begge er menn i aldersgruppen 30-40 år. En av dem er nærkontakt til et allerede kjent smittetilfelle, mens den andre har ukjent smittevei.

I Sola kommune meldes det også om to nye smittede. Begge disse er nærkontakter og i aldersgruppen 10-19 år.

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Randaberg kommune.

