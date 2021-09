Nytt koronadødsfall ved sykehjem

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding søndag kveld. De pårørende er varslet, og har samtykket til at Stavanger kommune informerer om dødsfallet.

For kort tid siden døde en fullvaksinert sykehjemsbeboer i 90-årene på grunn av koronaviruset.

Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse uttrykker sin dypeste medfølelse på vegne av Stavanger kommune.

– Vi har nå hatt to koronadødsfall ved Sunde sykehjem. Det gjør dypt inntrykk på oss, og understreker samtidig at pandemien ikke er over. sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Følger FHIs anbefalinger om testing

Seks beboere og fem ansatte har fått påvist covid-19 i forbindelse med et smitteutbrudd ved Sunde sykehjem i slutten av august. Alle beboere og ansatte er testet jevnlig i tråd de anbefalinger FHI gir i forbindelse med smitteutbrudd på sykehjem. Den siste smittede testet positivt 27. august. En fullvaksinert beboer i 90-årene ved sykehjemmet døde av covid-19 sist helg. Begge dødsfallene kobles til smitteutbruddet.

Fire covid-19-relaterte dødsfall

Det er nå registrert fire dødsfall knyttet til covid-19 i kommunen i løpet av pandemien. To dødsfall skjedde ved Stavanger universitetssjukehus 12. februar og 16. februar i fjor. De to var i aldersgruppen 50–60 og 70–80 år.

