Byhistorie: Hertervig – oversett og skjøvet til side

Lars Hertervigs gamle hus ser ut til å få samme skjebne som maleren opplevde i byen – å bli oversett og skjøvet til side – uten at særlig mange brydde seg i det hele tatt om hans liv og levnet.

Det var det Lars Hertervig opplevde i Stavanger den gang han stabbet rundt i byen som et slags fattiglem til folkelig forlystelse.

Også hans siste ferd foregikk uten sol og varme. Fredag 10. januar 1902 var nemlig slett ingen vakker dag. Tvert om var den fylt av snøsludd og en bitende kulde som noen mente var akkurat det været som passet til maleren Lars Hertervigs begravelse. Heller ikke hans siste dager på jorden var preget av medmenneskelige varme.

Han var blitt plassert på en fellessal på en forpleiningsanstalt, hans lange skjegg var blitt klippet av ham, og han tilbrakte det meste av døgnet ved å stirre stivt foran seg. Heller ikke svarte han da han like før sin død fikk besøk av borgermester Kielland som forskrekket skal ha skreket til personalet: «Hva har dere gjort med ham? Vet dere ikke hvem det er som dere så skjendig har mishandlet!»

Kiellands ord og forsøk på å bedre Hertervigs forhold, kom for seint. Dagen etter besøket, om formiddagen mandag den 6. januar, døde Lars Hertervig, sittende i sin stol, stirrende stivt inn i veggen. Veggtapetet ble hans siste syn på jorden. Om Kielland kom seint til hans livskveld, var han snar med å skrive nekrologen – som han undertegnet A.L.K. – og som han avsluttet med å oppfordre «alle kunstnere, og alle som føler medynk med det store talent og den ulykkelige mann, om å møte opp ved hans likferd.»

En del telefonarbeidere fant ut at de ville gjøre sin innsats før begravelsesdagen. Hertervig skulle begraves på Fattigkassens regning, og det innebar at han skulle ligge i en av fattigkistene. Disse var utstyrt med taustropper i stedet for tenger slik at bærerne måtte løpe med kistene. Tauene skar seg nemlig inn i hendene til bærerne slik at det gjaldt å få gjort jobben unna hurtigst mulig.

Telefonarbeiderne foretok derfor en kjapp liten innsamling slik at de kunne betale en snekker for å utstyre Hertervigs kiste med stenger. Dermed oppnådde de sin hensikt: Hertervigs siste ferd skulle foregå på en verdig måte. Det skulle ikke skje i rykk og napp som kistene til fattigfolk flest ble transportert til kapellet.

Det var dikterpresten Jonas Dahl som skulle stå for begravelse. Det var ikke mange i kapellet da Dahl startet ved å lese ritualet. Ved fattigbegravelser skulle det skje ved begynnelsen av seremonien. Da Dahl nærmest seg slutten av opplesningen, gikk døren til kapellet opp. Inn skred Kielland og en lang rekke av maktens menn i byen. Straks startet Dahl på en minnetale helt utenom fattigprogrammets ritual.

Den tidligere redaksjonssekretæren i morgenavisen 1.ste Mai, Jens Amundsen, har i et intervju med journalistkollegaen Theodor Dahl notert seg at i Dahls bolig fantes et fotografi av Lars Hertervig. Det finnes ikke mange bevarte fotografier av Hertervig, men dette var tatt i Stavanger hos fotograf C.L. Jacobsen da Hertervig sannsynligvis var 25–30 år:

«Ved første øyekast får en innrykk av å ha for seg en robust kar med et sterkt og velformet ansikt. Han kunne være sjømann eller noe i den retning. En svakt skrånende, ikke særlig bred panne med fine linjer opp til en kraftig skalle. Håret er kortklipt med en liten skilt glattkjemmet sveis framme. Et stritt hår får en inntrykk av at han har. Nesen stor og lett krummet, haken svakt skrånende innover på samme måte som pannen.

En flegmatiker kunne en si, uforstyrrelig i sin ro. Men dette inntrykket holder seg ikke lenge. Øynene har et sårt og fryktsomt uttrykk, og det er likesom en fornemmer en brist i dem, kanskje fordi en kjenner Hertervigs tragiske skjebne. I den følsomme munnen ligger svakheten på lur. Nå er det ikke flegma lenger, men en lidenskap som er vanskelig å tenne.»

Theodor Dahl planla i sin tid å skrive en bok om Lars Hertervig. Den rakk han aldri å fullføre. Det var ellers et prosjekt som hadde et langvarig svangerskap før det endte med abort. Det ble ikke forløst i Dahls tilmålte tid på jorden. Allerede i 1936 holdt imidlertid Dahl et foredrag i Stavanger Forelesningsforening basert på de notater han hadde gjort seg med tanke på Hertervig-boken.

Foredraget ble møtt med begeistring hos tilhørerne, smekkfylt med kuriosa som det var. Blant de mange som Dahl fortalte i sitt timelange foredrag, var den eneste som hans egen avis refererte etter foredraget i en bitte liten notis, Dahls presisering av at «Lars Hertervig gjerne tilbød seg å sage ved for sine naboer. Hertervig saget aldri opp mer enn en favn om gangen, og krevde heller aldri mer enn ti øre for jobben. Hvis han ble tilbud en matbit, mottok han den som en ekstra bonus».

Dette var Theodor Dahl blitt fortalt av naboene til Abelandshuset hvor Hertervig en gang hadde bodd. Naboene sa også til Dahl at Hertervig snakket mer med seg selv enn med andre, og at han alltid var alvorlig. Han verken smilte eller lo. Hans livsskjebne skulle da heller ikke innby til smil og latter. I så måte kunne han være en slags menneskelig oppfyllelse av innholdet i en gammel revyvise: Jeg går i skyggen, trist er min gang …»

Det var heller ingen selvfølge at Hertervig skulle få sin egen plass i byen. Den kom som en konsekvens av at Stavanger-grossereren Bernhard Krogh i en avisartikkel midtveis i oktober i 1935 – publisert under den anonyme forkortelsen B K, selv om «alle» kunstinteresserte visste hvem forslagsstilleren var – slo til lyd for at Stavanger burde få en Lars Hertervigs plass. I flere år hadde Krogh vært lokalkjent som en ivrig forkjemper for å bringe Lars Hertervig fram i lyset. Grossereren var også en absolutt drivkraft for den store minneutstillingen i Kunstforeningen for Hertervig som ble åpnet på hundreårsdagen for malerens fødsel, og som også ble en solid publikumssuksess.

Krogh mente at Blidensolparken måtte være et velegnet og at Stavanger hadde mange utmerkede billedhoggere som kunne tolke Hertervig. Bernhard Krogh skrev: «Han hadde jo et drømmer- og vismannshode, med et stort og alltid velpleid Leonardo da Vinci-skjegg …»

Grossereren – og der permanente medlem av kunstforeningens styre – hadde også en finansieringsplan på plass. Han skrev at «ikke minst ved hjelp av det legat som advokat Kr. Berg har opprettet», er det muligheter, og han konkluderte: «Hertervigbysten vil ved dette vegkrysset bringe bud og hilsen til kommende tiders travle menneskestrøm, og fra dem som hviler i parken, fra vårt lands største romantiker i det 19. århundrets malerkunst, og fra en billedhugger i det 20 …»

Tanken slo rot også i Stavanger Byselskap og det satte seg fore å gjennomføre forslaget. Også den gang var det slik at ting tar tid. Den kommunale kvern skulle male og male – området skulle nemlig omreguleres og dertil få et navnebytte – og Byselskapet som sjelden hadde nok penger til å finansiere sine ulike prosjekter, måtte på leting etter økonomiske samarbeidspartnere. Som vanlig, begynte og endte denne jakten hos bestyrelsen for Bertha Bergs legat. Når den økonomiske nøden var størst for prosjekter som skulle forskjønne byen, var kassen til advokatmorens legat alltid nærmest. Mens årene gikk, kom prosjektet ikke bare til å omfatte en statue av Lars Hertervig, men man ønsket seg også en vannfontene i bakgrunnen. Det skulle være en sprudlende vannkilde som spilte opp for monumentet.

Lars Hertervig, en «robust kar med et sterkt og velformet ansikt», som Theodor Dahl beskrev ham.

Billedhoggere invitert til konkurranse

I 1939 ble en kvintett lokale billedhoggere invitert av Byselskapet til å delta i skulpturkonkurranse med ett års innleveringsfrist. De innbudte kunstnere var Ståle Kyllingstad, Erik Haugland, Magnus Vigrestad, Ottar Espeland og Stinius Fredriksen. Alle leverte bidrag, Ståle Kyllingstad leverte for sin del to.

Et fellestrekk for arbeidene var at flertallet hadde framstilt maleren stående med sin palett. Ottar Espeland hadde imidlertid laget en skulptur av en meget ung Hertervig, muligens fordi han på Statens Høstutstilling året før hadde deltatt med en Hertervig-skulptur. Den hadde ikke kunstanmelderen Harald L. Tveterås meget godt å si om: «Espeland deltar med en byste som han kaller Hertervig. Den må være et mistak. Bysten kan være et utmerket skolearbeid selv om den er meget konvensjonell! Hertervig som myndig Moses-skikkelse – noe han ikke var, verken i levende live eller i sin kunst. Han var grublende, innadvendt – som kronene i «Gamle furutær» – selv da han sto på høiden.

Jeg sier dette blant annet fordi jeg hører det har vært snakket om å få bysten plassert i Stavanger. Og jeg vil gjerne gjøre mitt for å forhindre et så sørgelig misgrep mot en så dyktig og lovende billedhogger som Ottar Espeland. Vi skal ikke i all framtid være nødt til å ha et så uheldig arbeid av han rett i synet. Så pass burde vi ha lært av «Gutten og bukken.»

Om ikke Ottar Espeland gikk til topp i konkurransen om Hertervig-monumentet, fikk han oppgaven med å lage fontenen som skulle plasseres i bakkant av statuen. Det var Stinius Fredriksen som seiret og fikk oppgaven med å framstille maleren. Det skulle ta sin tid. Ikke fordi Fredriksen var en saktearbeidende skulptør, men fordi krigen satte en stopper også for dette prosjektet.

5. september i 1948 var det omsider klart for avduking av statuen. Fontenen var imidlertid ikke på plass. Den skulle komme straks de økonomiske sidene var avklart. Sånn sett er de ennå ikke avklart. Noen fontene finnes fortsatt ikke i Hertervig-statuens nære nabolag.

Umiddelbart etter avsløringen, ble det åpnet en minneutstilling i Kunstforeningen av Hertervigs arbeider. Det var rekordframmøte ved åpningen selv om det ikke ble noen offisiell åpning som det var blitt forhåndsannonsert med. Det kan jo kanskje skyldes at alle kultur-koryfeene ble fraktet rett fra monument-avsløringen – til en finere lunsj på Viste hotell …