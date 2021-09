Lørdag: Barnehagebarn blant de 43 nye smittede

Stavanger kommune melder om 24 nye koronasmittede lørdag morgen.

Nærkontakter: 19

Ukjent: 3

Usikker: 1

Innreise utland: 1

Alder:

0-9: 3

10-19: 10

20-29: 5

30-39: 1

40-49: 3

50-59: 1

60-69: 1

985 personer ble testet i Stavanger fredag.

Blant de nye smittede i Stavanger er en ansatt i et bofellesskap for eldre smittet. Et barn i Gullfaks barnehage i Tastabarnehagene har også fått påvist smitte

En ansatt i et bofellesskap (ikke for eldre) har fått påvist smitte. Et barn i Gullfaks barnehage i Tastabarnehagene har fått påvist smitte.

Slik har smitten i Stavanger vært denne uken:

Lørdag: 24

Fredag: 20

Torsdag: 23

Onsdag: 14

Tirsdag: 25

Mandag: 21

Sandnes kommune har sju nye smittede lørdag:

Mann 50–60 år (innreise)

Kvinne 30–40 år (nærkontakt)

Kvinne 50–60 år (ukjent smittevei)

Mann 20–30 år (nærkontakt)

Kvinne 40–50 år (mistenkt smittevei)

Kvinne 50–60 år (ukjent smittevei)

Mann 30–40 (ukjent smittevei)

Så mange smittede hadde Sandnes denne uken:

Lørdag: 7

Fredag: 7

Torsdag: 5

Onsdag: 9

Tirsdag: 5

Mandag: 7

Sola kommune har ni nye smittede registrert lørdag morgen:

Nærkontakter: 7

Ukjent smittevei: 1

Importsmitte utland: 1

Personen som er i kategorien importsmitte utland er bosatt i en annen norsk kommune.

Alder:

10-19: 3

40-49: 2

50-59: 4

Randaberg har tre nye smittede. Ifølge kommunen skal alle vært smittet av nærkontakter.

Det siste døgnet er det registrert 1687 koronasmittede i Norge. Det er 135 flere enn samme dag i forrige uke og det nest høyeste tallet så langt.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1423 koronasmittede per dag.