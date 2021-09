Innfører gult nivå på Stavanger-skole

Årsaken er smitte på tvers av klassene, melder Stavanger kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

Helsesjefen fattet 2. september et hastevedtak om å innføre gult nivå i veilederen for smittevern ved skoler ved Teinå skole. Vedtaket gjelder til og med 19. september. Grunnen er at smitten i regionen er økende, og at hovedgruppen av positive er i yngre aldersgrupper. Teinå skole har hatt utfordringer med økende smitte, noe som gir risiko for at situasjonen kan eskalere.

-Vi fatter vedtak om gult nivå når smitten går på tvers av klasser og ved uklar smittevei, som i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Elevene trenger ikke gå i karantene selv om skolen er på gult nivå. Testing i stedet for karantene gjelder fortsatt. På gult nivå regnes skoleklassene som egne kohorter, og elevene oppfordres til å treffe færrest mulig utenfor kohorten.- De må omgås så få som mulig, holde avstand, ta en PCR-test (en vanlig test) hvis de får symptomer, og gå i isolasjon i påvente av svar på testen, framholder Midtgarden.

