UiS debuterer på verdensrangering

Torsdag opplyser Universitetet i Stavanger at Times Higher Education (THE) regnes som den mest høythengende av de ulike internasjonale universitetsrangeringene.

– Rundt 1600 universiteter leverer inn data til THE for å bli rangert. I år deltok UiS for første gang, og endte da blant de 401–500 beste på listen, skrives det i en pressemelding.

Rektor Klaus Mohn er stolt.

– Jeg er veldig stolt over at vi når såpass høyt, særlig med tanke på vår unge alder. Her hevder vi oss på en liste med universiteter som har hatt mye lengre tid til å bygge seg opp. Resultatene viser også hvor vi bør strekke oss for ytterligere forbedring. Dette er til stor inspirasjon, sier rektor Klaus Mohn.

Scorer høyt

Ifølge UiS måles universitetene som er med i THE på 13 ulike indikatorer innenfor utdanning, forskning, siteringer, internasjonal profil og næringsinntekter.

– UiS scorer særlig godt på siteringer (239. plass) og internasjonal profil (252. plass). Siteringer er hvor ofte andre forskere refererer til vitenskapelige arbeider fra et universitet, og brukes ofte som et mål på forskningens kvalitet. Internasjonal profil omfatter de ansattes nasjonaliteter, studentutveksling og hvor mange utenlandske forskere man samarbeider med, opplyser universitetet.

Det var prorektor for innovasjon og samfunn, Rune Dahl Fitjar, som tok initiativ til at UiS skulle melde seg på Times Higher Education-rangeringen.

– Vi har mange måleindikatorer hvor vi kan sammenligne oss med andre universiteter internt i Norge, men universitetet er først og fremst en del av et internasjonalt, vitenskapelig samfunn og har en internasjonal referanseramme. Vi ønsker å måle oss med de beste i verden. Jeg tror det kan være med på å drive kvaliteten vår enda mer opp, sier Fitjar.

Videre forteller han at det er mange utfordringer med slike rangeringer, og mener man må ta dem for det de er.

– Mange ser til internasjonale rangeringer for eksempel når de skal søke jobb eller studieplass i andre land. Synlighet i slike sammenhenger kan derfor bidra til å gjøre oss mer attraktive, sier Fitjar.

Norske universiteter i rankingen

Av seks norske universiteter som er med på rankingen, ligger UiS på en delt fjerdeplass sammen med NTNU. På måleparametret for næringsinntekter er UiS nummer to etter UiO. Her er listen over de norske universitetene som deltar, og deres plassering på rangeringen:

Universitetet i Oslo (119)

Universitetet i Bergen (201–250)

UiT – Norges arktiske universitet (351–400)

UiS og NTNU (401–500)

NMBU (601–800)

Videre i pressemeldingen skriver UiS at det er Oxford University som ble kåret til verdens beste universitet – sjette året på rad. Resten av topplasseringene fylles av California Institute of Technology, Harvard, Stanford, Cambridge og andre verdenskjente universiteter.

– Listen er utformet slik at de første 200 blir nummerert etter hvor godt de gjør det, deretter blir universitetene delt inn i stadig større grupper. Først 50 om gangen, deretter 100 og så 200. Den siste gruppen består av alle som ligger under 1000. plass, opplyser UiS.