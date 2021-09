Sjekkdeg-kampanjen: – 9237 unge kvinner i Rogaland har ikke sjekket seg

Gjennom #sjekkdeg-kampanjen oppfordres kvinner mellom 25 og 69 år til å ta en livmorhalsprøve.

– Livmorhalskreft er en kreftform vi kan utrydde og forebygge, men da er det viktig at kvinner jevnlig går til legen og sjekker seg. Alle kvinner mellom 25 og 69 år får en påminnelse fra Kreftregisteret om når det er på tide å bestille time. Oppfordringen fra oss er enkel: Bestill time, og sjekk deg. Det redder liv, sier Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland, til RA.

Ifølge tall fra Kreftforeningen er kvinner i Rogaland litt dårligere til å sjekke seg enn kvinner ellers i landet. Av unge kvinner i Rogaland mellom 25 og 33 år, er det 68 prosent som har sjekket seg. Målet er at minst 80 prosent skal sjekke seg.

Det er 28 648 kvinner i Rogaland mellom 25 og 33 år. 19 411 kvinner har sjekket seg, mens 9237 har ikke sjekket seg.

– Livmorhalsprøver kan redde liv, og kreft kan unngås. Ved en slik prøve kan celleforandringer oppdages tidlig og behandles, og mange vil unngå livmorhalskreft. Er du mellom 25 og 69 år, bør du gjøre undersøkelsen hvert tredje år. Du vil få en påminnelse fra Kreftregisteret når det er på tide å gjøre det, forklarer Gram.

Det var Thea Steen fra Stavanger som startet kampanjen. Hun døde av livmorhalskreft for fem år siden, og ble bare 26 år.

– Kreftforeningen har videreført kampanjen, og hver september snakker vi ekstra mye om livmorhalskreft. Men dette er like viktig året rundt, og det er mulig å sjekke seg når som helst, ikke bare i september, påpeker Gram.

Slik foregår prøven

– Hvordan foregår en celleprøve, og gjør det vondt?

– Nei, det gjør vanligvis ikke vondt, men noen kan føle litt ubehag. Celleprøve tas i forbindelse med en gynekologisk undersøkelse. Alle fastleger kan gjøre dette, men du kan også bestille time hos en gynekolog om du heller vil det. Det tar bare noen få minutter. Hvis man ønsker mer informasjon om hvordan en slik undersøkelse foregår, ligger det fine filmer både på Kreftforeningen og Kreftregisterets hjemmesider, forklarer Gram.

– Hvorfor tror du det er mange som fortsatt ikke sjekker seg?

– Noen glemmer det ut, andre synes det er flaut, mens andre igjen kanskje ikke vet hvor viktig dette er. Historien til Thea Steen viser jo hvorfor det er så viktig – og heldigvis er det verken flaut eller vondt å ta en prøve. Husk at leger og gynekologer gjør dette mange ganger i uken, og for dem er det helt vanlig. De er her for å hjelpe, og de kan svare på alle spørsmål du har. Nå er det ekstra viktig at alle kvinner er med i Livmorhalsprogrammet og sjekker seg. Vi ser nemlig at under pandemien er det langt færre kvinner som har sjekket seg, og denne trenden ønsker vi å snu slik at vi når vårt mål om 80 prosents deltakelse, sier Gram.

Da landet stengte ned, stoppet også Livmorhalsprogrammet en periode å sende ut påminnelsesbrev. Grovt estimert var det 55 000 færre enn forventet som tok livmorhalsprøve i fjor, ifølge tall fra Kreftforeningen. Basert på tidligere statistikk, er et sannsynlig anslag at 1100 av disse 55 000 kvinnene har alvorlige celleforandringer og om lag 55 kan ha kreft.

Fakta

Mens 68 prosent av unge kvinner i Rogaland (25-33 år) sjekker seg jevnlig, er det 75,6 prosent av eldre kvinner som gjør det (34-69 år)

Før pandemien lå deltakelsen i Livmorhalsprogrammet på over 70 prosent i Norge. Det er ifølge Kreftforeningen lavt. Målet er minst 80 prosent.

Under pandemien har deltakelsen falt til under 70 prosent. Nedgangen er tydeligst blant kvinner over 40 år.

Nå mener Kreftforeningen det er viktig å sørge for at tilbakeslaget blir kortvarig, og at sjekketallene raskt kommer tilbake til normalen og utvikler seg ytterligere i riktig retning.

Kilde: Kreftforeningen

