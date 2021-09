Slik gjorde Nord-Jæren det i Kommune-NM

Onsdag klokken 11.00 offentliggjorde NHO resultatene fra årets Kommune-NM.

Rogaland er rangert som nummer 2 på fylkeslisten, etter Oslo og før Viken. Dette er samme plassering som foregående år. Rogaland har 17 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og fire kommuner på topp 20-listen.

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

Topp fem Rogaland Rangering i Norge 1. Sola 2 2. Stavanger 6 3. Sandnes 9 4. Klepp 13 5. Vindafjord 22

Stavanger slo Bergen

Stavanger kommune er på sjetteplass nasjonalt. Det er beste plassering på fem år. Det skjer i løpet av det første året med rødgrønt styre i Stavanger.

2016: 9. plass

2017: 10. plass

2018: 9. plass

2019: 8. plass

2020: 6. plass

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) mener plasseringen har gjør dystre spådommer til skamme, og legger i tillegg til at det skjer i et år som var preget av pandemi.

– Dette er svært gledelig for Stavanger og for innbyggerne. Det er det første året resultatene speiler tilbake posisjonen, og er en god og konkret tilbakemelding på at Stavanger blitt en bedre kommune med rødgrønn styring, sier Nessa Nordtun.

– Trygg økonomisk styring er et bærende premiss for alt vi foretar oss. Pandemien har skapt usikkerhet og uforutsigbarhet, men som rapporten viser har vi navigert trygt gjennom krisen – og til og med blitt bedre. Dette til tross for at budsjettet vårt, tradisjonen tro, ble forsøkt svartmalt av enkelte stemmer fra høyresiden, fortsetter ordføreren.

Stavanger ender også én plassering over Bergen, som endte på sjuendeplass.

– Posisjonen jobber målrettet for å skape en god og attraktiv kommune både for dem som bor her, og de som kommer til. Rapporten viser at vi er på rett vei. Også føles det jo alltid bra å være bedre enn Bergen.

Sola nest best i landet

Sola kommune er den høyest rangerte kommunen i Rogaland, og den nest beste i Norge – kun slått av Bærum.

Sola er den høyest rangerte kommunen i Rogaland. I fjor var Sola den høyest rangerte kommunen i Norge, men har i år falt til andreplass.

– Dette skyldes at Sola har hatt en betydelig økning i arbeidsledighet i korona-året, i tillegg til høyere sykefravær og lavere sysselsettingsandel. Lavere sysselsettingsandel har også medført at næringslivsvariasjonen i Sola har svekket seg. Sola rangeres som nummer to på arbeidsmarked og kompetanse i Norge, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.





[ Juleshow: – Vi byr på tradisjoner på en litt utradisjonell måte ]





Topp fem i Norge 1. Bærum 2. Sola 3. Oslo 4. Trondheim 5. Austevoll 6. Stavanger 7. Bergen 8. Kongsberg 9. Sandnes 10. Lier

Jæren innenfor topp 50

Hå, Time, Klepp og Gjesdal, rangerer alle innenfor topp 50 på landsbasis. Kommunene scorer særlig bra på demografi og kommuneøkonomi.

Kvitsøy rangeres nest nederst i Rogaland, og på landsbasis på 254. plass. Kommunen faller hele 40 plasser som følge av svak befolkningsvekst, fraflytting og redusert næringslivsvariasjon.

[ - Mye skjuler seg bak den flotte fasaden ]

Kommunen som rangeres nederst i Rogaland er Utsira. Utsira har kun 192 innbyggere. Små endringer kan derfor gjøre store utslag. På landsbasis rangeres kommunen som 351, ned fra 334. plass i fjor.

Kommunen som klatrer flest plasser i Rogaland er Hjelmeland. Kommunen rykker opp 44 plasser til 104 på landsbasis, og kommer som følge av høyere rangering i de fleste kategorier.

[ Ny meningsmåling: – Stavanger er blått ]