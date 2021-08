Stavanger-videoer: Sjekk hvem som vant

Over 70 bidrag ble sendt inn til sommerens videokonkurranse for ungdom i Stavanger. Nå er de 27 vinnerne kåret.

Denne sommeren har Stavanger kommune arrangert en videokonkurranse for ungdom mellom 13 og 19 år. Da fristen for å sende inn bidrag gikk ut 15. august, hadde over 70 ungdom sendt inn flotte bidrag, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Førsteplassen gikk til Thomas Hatteland. En 19-åring fra Hafrsfjord som har laget film siden han var åtte år.

Juryens begrunnelse for valget av vinner:

Videoen viser tydelig hva som gjør Stavanger til en god by, på en svært kreativ måte som utmerker seg ved å framheve ungdommens blikk på byen. Den har også en hensiktsmessig lengde, ryddig form og en historiefortelling som vil appellere til andre ungdom. Det er en klar plan bak videoen og den framstår gjennomtenkt med fine innslag av humor. Den framstår også som en meget god reklame for byen vår. Videoen har svært god kvalitet i lyd og bilde, og oppfyller formkravene.

– Jeg har funnet mye inspirasjon i hvordan idolene mine har klart å få en helt vanlig hverdag til å se interessant og spennende ut på grunn av redigeringen. I 8 års-alderen begynte jeg smått å redigere Lego-videoer på iPoden min, og siden da har jeg bare utviklet meg, forteller vinneren i en pressemelding fra Stavanger kommune.

På kommunes nettside kan du se alle de 27 videoene kommunen premiere.

Vinner 25.000 kroner

Pengepremien er på 25.000 kroner. Hatteland skal bruke pengene på nytt filmkamera.

Alt han har av kunnskap og kompetanse er selvlært gjennom youtube-videoer, og gjennom refleksjon rundt kameravinkler, klipping og redigering når han ser på filmer.

– Videokonkurransen appellerte veldig til meg som driver med video og redigering som hobby. Jeg så på videokonkurransen som en god mulighet til å få vist hva jeg kan, samtidig som jeg fikk vist fram de positive sidene ved hjembyen min. Jeg er en stolt siddis, og hadde mange gode ideer for hva jeg ønsket å inkludere i filmen for å vise fram byen vår.

Neste år begynner han på en bachelor i Film og TV på Høyskolen Kristiania, etter hvert håper han på å ta en mastergrad i regi og på sikt få jobbe i filmbransjen.

2.-plassen til 17-åring

En sterk andreplass i konkurransen gikk til 17 år gamle Inger Hovland og musikkvideoen hun har laget om Stavanger med egenskrevet tekst.

Juryens begrunnelse:

Videoen viser tydelig hva som gjør Stavanger til en god by, på en unik, kreativ og humoristisk måte som utmerker seg. Det er en klar plan bak videoen og den framstår gjennomtenkt. Det er en sjarmerende hyllest til Stavanger som appellerer til et stort publikum. Videoen har også god kvalitet i lyd og bilde, og oppfyller formkravene.

Tredjeplassen gikk til Amelia Hundsnes som gjennom sin historiefortelling framhevet de små tingene som gjør Stavanger til en god by.

Juryens begrunnelse:

Videoen viser tydelig hva som gjør Stavanger til en god by, på en kreativ måte som utmerker seg og virker gjennomtenkt. Budskapet om “de små tingene” skiller seg spesielt ut og støttes opp av et flott samspill mellom fine klipp og andre innholdselementer. Videoen har også god kvalitet i lyd og bilde, og oppfyller formkravene.

