Videregående-elever skal koronateste seg selv

Stavanger kommune opplyser torsdag ettermiddag at alle videregåendeelever skal koronateste seg selv når de er nærkontakter. Målet er at dette skal avlaste kommunens teststasjoner.

Når en videregående skole har fått påvist smitte, vil de som defineres som nærkontakter få utlevert tre hurtigtest-sett hver. Den første testen skal tas tidlig samme dag på skolen. De to andre skal tas på dag 3 og 5 hjemme. Stavanger kommune leverer ut test-settene til den aktuelle skolen og gir opplæring i å teste seg selv.

– Dette er ikke massetesting, men testing av dem som er nærkontakter når smitte blir påvist i skolen, understreker direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

[ Alle VGS-elever slippe smittekarantene ]

Kan ta alle hurtigtester selv

Stavanger kommune opplyser at kommunens teststasjoner har hatt stor pågang etter at ordningen med at barn og unge slipper smittekarantene hvis de tar hurtigtest ble innført. I Stavanger skal den den første hurtigtesten tas på kommunens teststasjon. Dette slipper nå elever i den videregående skole. De kan ta alle hurtigtestene selv.

– Det avlaster våre teststasjoner at elever i videregående skole kan teste seg selv fra og med den første testen. Dette får vi til med et godt samarbeid med Rogaland fylkeskommune, sier Eli Karin Fosse.

Hvis den første testen som eleven skal ta på skolen er negativ, kan eleven gjennomføre skoledagen som normalt. Eleven skal fortsatt teste seg selv på dag 3 og 5 hjemme. Er testen positiv, det vil si at smitte er påvist, må eleven gå hjem i isolasjon og bestille vanlig test (PCR-test) som tas på kommunens teststasjon.