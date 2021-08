Alle VGS-elever slipper smittekarantene

Det melder ordførerne på Nord-Jæren i en pressemelding torsdag. Testingen skal gi kommunene bedre oversikt over smitteklyngene.

– Skolene åpnet på grønt nivå for å unngå at elever skulle i karantene. Vi har nå smittetilfeller blant elever på flere videregående skole. Test- og smittesporingskapasiteten i kommunene er under veldig sterkt press. Dagens system har ulike ordninger for elever under og over 18 år i videregående skoler. Det er det krevende å håndtere og holde oversikt over, og medfører ekstraarbeid i en allerede utfordrende ressurssituasjon, sier de fire ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg peker på at alle videregåendeelever, uansett alder, bør ha samme opplegg for å ha lik undervisning og unngå fravær.

De fire kommunene på Nord-Jæren har derfor bestemt at også elever på videregående skole over 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller nære kontakter til smittede, fritas fra smittekarantene. Dette forutsetter testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen.

– Grønt nivå på videregående skole gjør at én smittet elev kan ha flere hundre nærkontakter, fordi elevene ofte er i flere klasser og har mange fritidsaktiviteter. Selvtesting kan være med på avlaste testsystemene våre. Vi håper og tror at denne endringen kan gjøre dagens smittesporing mindre krevende å håndtere for kommunene, sier smittevernoverlege Ruth L. Midtgarden i Stavanger kommune.

I pressemeldingen påpekes det at det er viktig å huske at selv om en hurtigtest er negativ om morgenen, skal man kjenne på symptomer - oppsøk testing og hold deg hjemme fra skole og jobb hvis man føler seg syk.