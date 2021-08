Titusenvis innbyggere har ugyldig pass

I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt oppfordres innbyggerne til å sjekke passet sitt snarest mulig.

– Det er naturlig at færre har tenkt på å sjekke utløpsdatoen i passet sitt i perioden der reiseaktiviteten har vært lav. Nå er det imidlertid grunn til å tro at stadig flere legger planer for å reise utenlands i tiden som kommer. Det betyr at trykket på passkontorene kan bli stort, påpekes det i pressemeldingen.

– Dersom en er for sent ute er det en risiko for at en ikke får pass i tide, og at en ikke kan gjennomføre reisen. Vi oppfordrer innbyggerne til å sjekke passet sitt i dag og få bestilt time til nytt, dersom det er modent for utskifting. Det er også viktig å huske på at gyldig pass eller nasjonalt ID-kort i dag er påkrevd ved trafikkstasjonen, dersom man skal ha førerkort, framhever leder for Felles enhet for utlending og forvaltning, Leif Ole Topnes.

Stort etterslep

I mai, juni og juli skrev Sør-Vest politidistrikt ut flere pass enn i et normalår. Likevel, hittil i år er det utstedt 29 071 pass mot 56 021 i tilsvarende periode i 2019. Det betyr at etterslepet er stort.

– Dette sier oss at det er mange som har pass som er utløpt på dato. De fleste av våre seks passkontorer har mange ledige timer nå, og det er derfor lurt å sikre seg en avtale før det blir fullt, oppfordrer lokal innføringsansvarlig for pass og ID-kort, Kjetil Optun.

Dersom en er for sent ute til å få nytt pass er nødpass et alternativ. Men, det er ikke gitt at en får, eller kan bruke nødpasset.

– Det er noen land som ikke godtar nødpass ved innreise. Det er heller ikke alle som får innvilget søknad om nødpass. Eksempler på avslag er hvis en har fått to nødpass i løpet av de siste fem årene, eller at en har mistet et nødpass eller ikke har levert det tilbake etter reisen. Å basere seg på nødpass kan med andre ord være risikosport, understreker Optun, og legger til at det ordinære passet ikke lenger vil være gyldig hvis en får utstedt et nødpass.