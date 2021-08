Kristian Valen er tilbake med nytt show

Kristian Valens nye show «Fartøy Valen Seiler Igjen» har premiere fredag 15. oktober i Kuppelhallen i Stavanger. Før markedsføringen av showet har startet for fullt, er forestillingen på lørdag og fredag allerede nærmest utsolgt.

– Jeg skjønner ingenting. Jeg var litt nervøs for å ha premieren i Stavanger, det blir første gang jeg har premiere her på rundt 15 år, sier Kristian Valen til RA.

Nervene for å ha premiere på hjemmebane har Valen klart å roe ned etter hvert som premieredatoen nærmer seg, og han har sett hvordan billettsalget har gått.

– Nå gleder jeg meg mer enn jeg grugleder meg, sier komikeren.

Han forteller at det er ekstra spennende å stå på scenen i hjembyen, og forklarer at hva de hjemme mener om han og showet hans betyr mye for han.

Pandemiens rolle

I beskrivelsen av showet påpekes det at Valen kommer til å åpne seg noe opp om de utfordringene han har vært igjennom.

– Det sto mye i avisene da jeg gikk på en smell på scenen, men sannheten har ikke kommet fram enda. Likevel er jeg glad for at smellen skjedde, da jeg fikk en reality-check. Så kom korona, og jeg fikk tid til å tenke på meg selv og ta den pusten i bakken som jeg trengte, sier Valen.

Koronapandemien gjorde også at komikeren fikk mye tid til å skrive på det nye showet sitt.

Men, pandemien har også ført til noen utfordringer for Valens comeback på scenen.

– Det har vært litt utfordringer med at alt som skulle ha vært av show, konserter og forestillinger har blitt skjøvet på, på grunn av pandemien, så det er veldig fullbooket på kulturhus i hele landet i høst, sier Geir Hamnes i Artist & Event, til RA.

Likevel kommer «Fartøy Valen Seiler Igjen» til å bli satt opp med en eller to ekstra forestillinger i premierehelgen. I tillegg blir showet satt opp den første helgen i desember i Haugesund. Utover dette planlegges det for show andre steder i Norge også etter hvert som det blir ledig kapasitet på kulturhusene.

Til nå har det blitt solgt rundt 1650 billetter.

Populære karakterer

– Kan du si noe om hva showet kommer til å handle om?

– Jeg håpte du ikke skulle spør om det, ler Valen, og forklarer at han har nok innhold til å kunne lagt tre ulike show.

– Det kommer til å være parodier, og det kommer til å handle om mitt syn på livet og hva som har skjedd. Jeg kommer for eksempel til å kødde litt med at det for min del ble litt for mye fest, for eksempel, sier Valen.

I pressemeldingen om showet påpekes det at det snart er 20 år siden Valen fikk sitt gjennombrudd med sitt kritikerroste show «Fartøy Valen,» og at man blant «mannskapet» på nye Fartøy Valen finner noen av de karakterene som har gjort Valen populær – men, de som det blir et gjensyn med, skal framstå slik «de» er i dag, ikke slik de var.

Det påpekes også at når seilasen til Valen innledes til høsten, vil han på de fleste spillestedene inkludere et unikt nummer hvor han gjør en parodi eller imitasjon som publikum har et nært forhold til, for eksempel av en kjent lokal person eller et tema som publikum lokalt engasjerer seg i.

– Jeg gleder meg veldig, sier Valen.