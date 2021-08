43-åring tiltalt for dobbeltdrap i Stavanger

Natt til 24. juni i fjor ble en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene funnet døde i en bolig i bydelen Storhaug i Stavanger. Den døde kvinnens eksmann er tiltalt for drapene.

Saken kommer opp for retten i slutten av september, skriver Stavanger Aftenblad. Det er satt av fem dager til saken.

Siktedes forsvarer Odd Rune Torstrup sa i juni i fjor at hans klient erkjenner å ha forårsaket de to personenes død. Den avdøde kvinnen levde tidligere i et samliv med siktede over mange år. Det startet i Syria og fortsatte i Norge i 2015. Samlivet ble avsluttet i mai i fjor.

Ifølge tiltalen fremgår det at både mannen og kvinnen var påført flere knivstikk. I tillegg til drap, er 43-åringen tiltalt for trusler mot sin ekskone og en annen person som var i leiligheten da drapene fant sted.

