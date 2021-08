Utopia Scene blir realisert på Fiskepiren

– Utopia har lenge jobbet med å finne en lokasjon for å lage en helårlig kulturarena. Siden høsten har Utopia, sammen med Stavangerregionen Havn IKS og Kolumbus utarbeidet en mulighetsstudie for en samdrift av Fiskepiren, også kjent som Hutigbåtterminalen, melder Utopia i en pressemelding tirsdag.

Bygget er per i dag brukt som ventehall for Hurtigbåtene, i tillegg til å ha en del andre funksjoner for mannskap og båter/ferjer.

– Utopia syns det var trist at et så stort og flott bygg ikke skulle ha en større funksjon for bybildet. Helt siden Utopia startet i 2017 har festivalen hatt en visjon om å skape noe større og bredere i byen. Festivalen har hele tiden sett på seg selv som en byutvikler og mener dens rolle er langt viktigere enn kun gøy og moro et par dager i året. En del av reisen mot visjonen er å ha en større rolle på helårlig basis i byen. Derfor var en kulturarena et naturlig «neste steg», påpekes det i pressemeldingen.

Planen er at bygget i hovedsak vil ha to funksjoner for henholdsvis Kolumbus og Utopia. Den ene funksjonen vil være ventehall for hurtigbåtpassasjerer slik også funksjonen er i dag, men den funksjonen vil bli nedskalert til en riktig størrelse i forhold til antall ventede passasjerer. Den andre funksjonen vil være kulturarena med arrangementer som konserter, eventer, konferanser, messer, klubbkonsept, familieprogram og andre type aktiviteter som vil skape ringvirkninger for byen og regionen.

Møteplass

– Bygget vil med andre ord bli en møteplass og en viktig hub med fokus på byutvikling. Det skal bli et bindeledd mellom de som elsker kultur, opplevelser, musikk og mennesker. Et bindeledd mellom Stavanger sentrum og Stavanger Øst. Et bindeledd mellom studentbyen og resten av byen. Et bindeledd mellom næring, akademia, natur og kultur. Som hånd i hanske med Utopia sin drøm, står det i pressemeldingen.

De som står bak Utopia Scene er flere av aktørene som står bak festivalen Utopia. Knoph Holding (selskap eid av blant annet festivalsjef for Utopia; Espen Knoph), ALH (selskapet bak blant annet Momentium), Sky Agency og Stein70000 (kulturentreprenør Stein Bjelland).

Scenen forventes å stå ferdig innen våren 2022 dersom alt går etter planen.

Scenen ønsker å huse omtrentlig 200–250 arrangement i året, med hovedvekt på konserter, men også andre aktiviteter. Det vil bli etablert en egen organisasjon som skal drifte dette prosjektet. Byggeprosessen håper eierne vil finne plass i løpet av høsten 2021.