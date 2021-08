Ikke bestill hurtigtest på nett - vent på tidspunkt

Mandag kveld sendte Stavanger kommune ut en pressemelding angående hurtigtesting, etter flere har prøvd å ringe eller bestille hurtigtesting online.

– Ved smitte i skole, barnehage og idrettslag må nærkontakter vente på å bli tildelt et tidspunkt for hurtigtest. Ikke ring eller bestill testing online, oppfordrer kommunen.

Stavanger kommune har stor pågang fra foreldre som ønsker å bestille hurtigtest til barna. Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse ber alle vente til de får en tid for å ta hurtigtesten.

– Vent på beskjed. Det er ikke mulig å bestille hurtigtest via telefon eller bestillingsløsningen på nettet, understreker Eli Karin Fosse.

For å unngå at mange barn og unge må gå i karantene ved smittesituasjoner i skole og barnehage, skal alle nærkontakter ta en hurtigtest ved kommunens teststasjon. Det er ikke mulig å bestille tid selv. Alle vil få tildelt et tidspunkt for den første hurtigtesten av skolens rektor, barnehagens styrer eller idrettslagets leder. Er testen negativ kan barnet gå i skole og barnehage. Er testen positiv, må barnet ta en vanlig test (en PCR-test) på kommunens teststasjon, påpekes det i pressemeldingen.

Tilbud om testing hjemme

Foreldrene til barnehage- og barneskolebarn får tilbud om videre selvtesting hjemme når de tar den første hurtigtesten. De som ønsker får med hurtigtest-sett hjem. Alternativet er tilbud om å komme tilbake til teststasjonen på en valgfri dag. Barn under 13 år skal kun ta én hurtigtest til etter den første hurtigtesten. Barn over 13 skal ta to hurtigtester til, på dag 3 og 5.

Hvis en hurtigtest tatt hjemme positiv, må familien gi beskjed om dette til smittesporingsteamet på telefon 477 81 641. Dette nummeret skal kun brukes til å melde fra om positiv hurtigtest, opplyser kommunen.