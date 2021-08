Over 10000 har forhåndsstemt

Forhåndsstemmingen er populær, ifølge Stavanger kommune. Rundt 10 prosent av de stemmeberettigede har allerede stemt i Stavanger, og de mest ivrige forhåndsstemmerne bor på Tasta.

Forhåndsstemmingen og valgbrakkene åpnet 10. august. Det er mulig å forhåndsstemme sju steder i kommunen.

– Valgbrakkene har blitt godt mottatt. Vi bruker dem for tredje gang, og folk ser ut til å sette pris på tilgjengeligheten, sier valgansvarlig Martha Rødde.

Det er valgbrakker på torget i sentrum, i Hundvågkrossen, Tastasenteret, Hillevåg torg ved Kilden, og ved Stavanger ishall ikke langt fra vaksinesenteret. Det er også forhåndsstemming inne på innbyggertorgene på Finnøy og Rennesøy.

– Valgbrakken på torget er naturlig nok mest besøkt, men vi er godt fornøyd med oppslutningen andre steder også. Vi har allerede fått mange forslag til plassering av brakkene til neste valg, så alt tyder på at disse brakkene har kommet for å bli, sier hun.

Etter 11 dager er dette fordelingen:

Stemmested Sum Torget - Stavanger sentrum 3190 Hundvågkrossen 988 Hillevåg torg 2047 DNB Arena/ Stavanger Ishall 1473 Tastasenteret 1593 Rennesøy innbyggertorg 144 Finnøy innbyggertorg 204 Konvolutt - fra andre kommuner 211 Antall forhåndsstemmer 9850 Til andre kommuner 720 Totalt antall forhåndsstemmer 10570

[ – Mye skjuler seg bak den flotte fasaden ]

Flere enn i 2019

Siden antallet brakker og åpningstidene har endret seg er det ikke uten videre enkelt å sammenligne deltakelsen med tidligere, påpeker kommunen på sine nettsider.

– Etter 14 åpningsdager i 2019 hadde vi fått inn 7770 forhåndsstemmer. Det var inkludert forhåndsstemmene på sykehjem. Med rundt 10000 nå etter 11 dager ligger vi godt an, sier Rødde.

Det er 98568 stemmeberettigede i Stavanger kommune. Ved valget i 2019 ble det avgitt 23 274 forhåndsstemmer. Det var ny rekord. I 2017 stemte 16 767 på forhånd.

– På grunn av koronaen ønsker vi at flest mulig stemmer på forhånd. Da blir køene mindre på valgdagene 12. og 13. september, og smittevernet blir enklere, minner hun om.

Forskjell på valgkretsene

Ut ifra tallene for brakkene kan det synes som om det er lite forhåndsstemming på Hundvåg. Men det stemmer ikke dersom man fordeler stemmene på valgkretsene de tilhører.

– Vi ser at mange stemmer andre steder enn i deres egne valgkretser. Mange går for eksempel rett fra vaksinesenteret til valgbrakken. Mange stemmer på torget i lunsjen. Etter 11 dager er det valgkretsen Ytre Tasta som ligger best an. Der har 14,73 % forhåndsstemt, sier Rødde.

De 10 beste valgkretsene så langt: